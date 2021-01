En la terminal de Rosario devuelven o cambian pasajes por temor a restricciones

Gran cantidad de personas que tenían reservados pasajes para distintos puntos del país para la semana venidera o la segunda quincena de enero comenzaron a devolverlos o a cambiar las fechas de los mismos en la estación Terminal de Omnibus "Mariano Moreno" de la ciudad de Rosario, ante la posibilidad de que a nivel nacional se implementen medidas restrictivas relacionadas con los aumentos de casos de coronavirus, sobre todo en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Caba. El tema de no poder llegar a tener vacaciones se convierte en una preocupación.



Desde hace varios días, el presidente Alberto Fernández viene anunciando que se aplicarían medidas más restrictivas si seguían creciendo los casos de contagios y está muy latente la posibilidad de que se instaure la cuarentena sanitaria en la costa. Sin embargo, el aumento de casos de coronavirus en algunos territorios enciende las alarmas en los gobiernos provinciales y la incertidumbre sobre qué puede pasar con la vacaciones se instala en la población.



Los viajes en micros de larga distancia reactivan lentamente la Terminal

Este martes, el titular de la estación de ómnibus Mariano Moreno, Héctor Peiró, brindó a LT8 un dato al que mucha gente le está prestando atención: "La venta de pasajes es en el día a día. Se están vendiendo pocos pasajes anticipados. Mucha gente está viniendo a cambiar el pasaje o a devolver el que tenía para la segunda quincena o para la semana que viene. Eso se da ante la posibilidad de que pueda cerrarse la provincia, suspenderse el transporte de pasajeros, de que no puedan viajar o, lo que es peor aún, que cuando estén vacacionando se enteren de que se cerró la provincia y que no puedan volver".



Peiró destacó el poco movimiento de pasajeros en comparación con años anteriores: "El año pasado, por ejemplo, a esta altura esto era un hervidero. A la costa salieron muchos servicios el 1º y 2 de enero. Pero hoy los servicios están muy acotados, se cortaron prácticamente los servicios de refuerzo. No sabemos qué va a pasar porque el panorama nacional no es muy bueno", explicó.



"Hoy hablamos de entre un 20 o un 25 por ciento de los coches que salían el año pasado y eso se puede aplicar a todos los destinos. Hoy a Mar del Plata y la costa atlántica estamos teniendo entre 5 y 6 servicios cuando en 2020 teníamos unos 20 ómnibus diarios. Y más se nota en los primeros días de la quincena, donde teníamos muchos viajes y muchos viajes de empresas turísticas. Pero, por ejemplo, este 1º de enero hubo solo dos viajes de turismo cuando el año pasado hubo unos 40".



El funcionario indicó que a partir de este martes quedaron suspendidos los servicios a Resistencia y Corrientes "porque esas provincias decidieron que no pudieran ingresar servicios de otras provincias. Y no sabemos qué pasará con empresas que viajan a Posadas y pasan por Corrientes".



Por último destacó que los servicios a la ciudad de Tostado, que se convirtió en la primera localidad de la provincia de Santa Fe en volver a la cuarentena estricta por el aumento de casos de coronavirus, "al menos hasta hoy se mantienen. Por ahora no nos han informado que se hayan cortado los servicios a esa localidad".