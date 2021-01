La Justicia investiga si la pérdida de 400 dosis de Sputnik V fue "un atentado"

La Justicia bonaerense investiga si fue "un atentado" el corte de la cadena de frío que echó a perder 400 dosis de la vacuna Sputnik V en el partido de Olavarría.Así lo señaló el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, quien indicó que el freezer en el que estaban las ampollas provenientes de Moscú "se encontró en una graduación que no correspondía"."Si fue una situación mecánica, un atentado o un problema técnico es lo que estamos investigando", sostuvo el funcionario judicial."Había cámaras de seguridad enfocando directamente al freezer y también personal de vigilancia" en el Hospital de Oncología Luciano Alfredo Fortabat, añadió.Asimismo, el fiscal general del Departamento Judicial de Azul explicó que "no hay nadie en particular investigado, sino toda la institución, todas las personas que tenían acceso a ese lugar"."Si termina siendo un artículo 205 (del Código Penal), va a pasar a la Justicia federal", aclaró Sobrino, en alusión a la posibilidad de que se trate de un atentado para perjudicar la campaña de vacunación contra el coronavirus.