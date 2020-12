Jacinta, la nadadora con síndrome de Down que le rindió homenaje a Diego

. De inmediato, zambullida y la rutina al ritmo de La Mano de Dios, el tema musical que inmortalizó Rodrigo. De una campeona, a su inspiración.Jacinta tiene síndrome de Down, pero esa, lejos de ser una barrera en su vida, fue una oportunidad. Metida en el agua desde que era muy chiquita, encuentra en ella su mundo, su lugar.Es ni más ni menos que campeona del Open Europeo y también medallista mundial en solo técnico y artístico. Por supuesto, también es campeona argentina y brilla en la especialidad que justamente que eligió para homenajear a Diego. Pero también sabe de podios y de lauros en duetos y equipo y es algo así como una fanática irrevocable de vestir la camiseta argentina, como Maradona, indica, quien también es profesora de educación física, lo que hace comprender más el amor de Jacinta por el deporte. Y resalta que "el agua es su mundo, el lugar donde es muy feliz (...) Ella siente una enorme responsabilidad de representar al país, se va abriendo caminos, está muy orgullosa, lo requete siente, no es algo que nadie le impuso o le dijo que tenía que ser así".", le dijo a Raquel y la obligó a un trabajo urgente: compilar la música y el tema emblema del cuartetero cordobés a los 2 minutos y 14 segundos que dura una rutina de natación artística.Desde muy chiquita amó los deportes: hizo natación, ballet clásico, taekwondo y hockey en el equipo Las Lionas y también algo de teatro. En 2016, la entrenadora Gabriela Vigliano (y ex nadadora de larga trayectoria) vio sus cualidades y la invitó a "probar" con la selección de nado para chicas con síndrome de Down.No paró, desde el primer torneo en Cancún, en 2017, sólo cosechó lauros. Y compitió también en torneos de convencionales para foguearse. "Es importante que no vea siempre medalla de oro o plata, que se de cuenta también de lo que es salir en mitad de tabla, eso es un aprendizaje", explica su mamá acerca de esta competencia por fuera de su "categoría". Es ella, la misma mamá que considera que "el no en la sociedad" es garantía para las personas con síndrome de Down, por lo que su precepto es: "Que haga todo lo que tenga ganas".