Ambientalistas cortan el puente Victoria - Rosario por la ley de humedales

Unos 30 manifestantes cortan este martes la mano que va a Entre Ríos del puente Victoria ? Rosario, con el objetivo de exigir la implementación de una ley de humedales urgente ante los incendios reiterados en la zona del delta del río Paraná.



El corte es intermitente y se da por turnos entre las manos de la vía que une a las dos provincias. Tras el piquete en la traza que se dirige hacia tierras entrerrianas, se cortará la mano que llega a Santa Fe.



En diálogo con Elonce TV, Sebastián Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales dejó en claro que con la medida de protesta, "no queremos perjudicar a nadie, estamos pidiendo por una ley de humedales para que proteja a todo el territorio del cual somos parte. Además pedimos por la salud y el bienestar de toda la población".



"El corte es intermitente, Gendarmería habilita el carril y el paso de manera que se pueda circular desde Rosario a Victoria y viceversa", agregó.



Consultado sobre los puntos principales que contempla la Ley de Humedales, Martínez explicó que "contempla un ordenamiento territorial, indicando qué territorio es humedal y cuál tiene una función ecológica fundamental, también que se proteja el agua. Es una ley muy íntegra".



Por otra parte, el ambientalista se refirió a la reacción de aquellas personas que transitan por el viaducto y que a su paso, muchas veces los "mandan a comer fruta".



"Es obvio que un camionero que quiere volver a su casa sienta enojo pero acá no les estamos negando el paso, tienen que demorarse un rato más. Nosotros no estamos por gusto, nos encantaría estar disfrutando el río, muchos amamos el río y desde que empezaron las quemas no he podido ir más allá que apagar los incendios y sentir tristeza por el río, en vez de disfrutarlo. También hay mucha gente que está a favor y entienden que esta situación es complicada y entiende la problemática de las quemas. Hay que dejar las cuestiones egoístas y luchar por nuestro bien común que es el espacio que habitamos", remarcó.



Sobre el tratamiento de la Ley en la legislatura, dijo que espera que se sancione una norma que se íntegra y que sirva para seguir preservando no sólo los humedales del Delta sino los humedales que están a lo largo de todo el territorio".



Finalmente, Martínez anunció que la idea es "sostener" el acampe hasta el día 31, fecha en que terminan las sesiones ordinarias "para seguir demostrando la necesidad de que se apruebe esta ley". Elonce.com