Sony anunció una nueva preventa de la PS5 en Argentina

PlayStation Argentina dio a conocer que este 19 de noviembre a partir de las 13 horas se podrá reservar la PS5 en sus dos versiones a través de los vendedores oficiales. La decisión de la compañía llega tras el éxito de la primera preventa.



Los precios serán como los de la preventa anterior: $99.999 pesos para la edición estándar y $75.999 para la digital. La entrega de la consola comenzará el 16 de diciembre.



Quienes hayan adquirido alguna de las dos versiones en la primera pre-venta, tienen fecha de entrega a partir del 4 de diciembre.



Para quienes no estén al tanto la versión estándar es la que viene con disco ($99.999 pesos). La versión digital no incluye esa posibilidad ($75.999 pesos). La diferencia de precio hizo que durante la primera pre-venta la versión digital sea la consola más vendida, dejando un remanente de la estándar.



La única diferencia con la pre-venta anterior es que ahora quienes accedan a la segunda deberán esperar menos de un mes para tenerla en su casa. Según indicó PlayStation Argentina, las consolas estarán disponibles el próximo 16 de diciembre en el país.



También se podrán en venta accesorios para la consola según informó Sony Argentina. Quienes lo deseen podrán adquirir un Dual Sense y estarán disponibles copias físicas de Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Sackboy: A Big Adventure y Demon's Souls, ambos títulos exclusivos.



Los usuarios que cuenten con PlayStation Plus accederán en forma gratuita a PS Plus Collection. Una librería conformada por 20 juegos top de PS4: Batman?, Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®, Black Ops III - Zombies Chronicle Edition; God of War, Monster Hunter: World?, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered y Uncharted 4, entre otros.



Ambos modelos de consola tendrán preinstalado el videojuego Astro Bot: Rescue Mission, secuela del título que llegó con el estreno de PS4. Una de las funciones de este videojuego será introducir al usuario en las nuevas características del joystick DualSense.



Ambas versiones de PlayStation 5 vienen con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad de procesamiento y transmisión de datos de 5.5 GB por segundo. Lo que equivale a una tasa de transferencia 100 veces mayor que la de PS4. Esto reducirá los tiempos de carga que tanto molesta a los jugadores en la previa a comenzar cada juego. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.



El nuevo control DualSense tendrá como novedad la retroalimentación háptica. Lo que eleva la transmisión de sensaciones táctiles al tiempo que hace de la experiencia de juego más inmersiva.