Joven trasplantada tiene un tumor cerebral y necesita ser operada con urgencia

Kimey Rivero, de 23 años, es entrerriana y recibió dos trasplantes de pulmones; uno en 2018 y otro en 2020. Hace un tiempo a la joven le diagnosticaron un tumor cerebral y luego de ser tratado con medicamentos, los doctores indicaron que es momento de operarla."Tenemos un problema porque la obra social de Kimey no le cubre la cirugía en la Fundación Favaloro, que es donde debe ser operada", declaró la mamá, Lorena Rivero, a"Nos dicen lo mismo que en el 2018, la solución que nos dan es derivarla a un sanatorio de Buenos Aires , pero en ese lugar los médicos nos informaron que no saben cómo tratar con una paciente trasplantada" , sumó.En este sentido, sentenció: "Kimey corre riesgo de tener una crisis convulsiva, y si le ocurre eso podría afectarle los pulmones"."En la Fundación Favaloro tiene fecha para ser operada el 30 de noviembre y no puede esperar más, pero la obra social no nos autoriza la cirugía", sostuvo.Kimey es estudiante del último año del profesorado de biología, y según contó la joven "después del trasplante trate de retomar mi vida normal"."Estoy muy agradecida, porque antes del trasplante no me sentía bien, estaba muy cansada, y ahora puedo caminar y es algo increíble, pero sigo necesitando esta nueva operación", sumó Kimey.Sobre el tumor cerebral, explicó: "En el primer trasplante me informaron que tenía un tumor cerebral, que lo trataban con medicación, y ahora los doctores creen que es momento de operar, pero la obra social se niega a autorizarlo para que se realice en la Fundación Favaloro".Al finalizar la joven de dio un mensaje de aliento para todos lo que se encuentren en la misma situación "muchas veces pensé que no me iba a llegar el trasplante, pero hay que se ser positivo porque una se da cuenta que la espera vale la pena y después se puede respirar a todo pulmón".