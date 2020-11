Covid en Rosario: Crece la tasa de letalidad y se acerca a la media nacional

Ante el alza preocupante en el número de fallecidos con coronavirus, los números de la tasa de letalidad empiezan a causar polémica. En su informe, el reporte semanal estableció una tasa de letalidad en Rosario del 1,58 cada cien casos registrados, la provincia informó para la ciudad 1,7, mientras que un informe elaborado por científicos del Conicet Rosario indican que este valor trepó al 2,6, un valor casi idéntico a la media nacional, ubicado en el 2,7.



Más allá de la discordancia estadística, la cantidad de víctimas viene en ascenso y este domingo se produjo la muerte de una enfermera de la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Con ella, ya son más de una decena los profesionales de la salud fallecidos en la pandemia.



La ciudad transita una etapa de flexibilización desde hace semanas, en una curva epidemiológica que ha logrado disminuir variables. Por ejemplo, se consolidaron dos semanas ininterrumpidas de un registro diario de casos por debajo de los mil. Este domingo se registraron 256 nuevos casos en Rosario.



También es cierto, y según el reporte municipal, que Rosario, con 51 mil casos ya registrados (4.800 activos) pero con 46 mil recuperados, elevó la tasa de recuperación al 89 por ciento.



También resulta alentador que el índice de casos secundarios a partir de un primario también descendió a 0,86 (lo cual lo ubica por debajo del standard deseable de 1) y el tiempo de duplicación de casos se estiró a 71 días, cuando hace un mes llegó a 23 días.



Sin embargo, y mientras esto se produce, la de ocupación de camas en los efectores de salud sigue por encima del 80 por ciento. Y en lo que hace a las víctimas, es lo que más preocupa. El dato estadístico conlleva el dolor y la pérdida en los familiares y seres queridos, pero pone en perspectiva una Rosario que se muestra dual: por un lado la costa repleta de veraneantes y por el otro los hospitales con las unidades críticas ocupadas y el personal de la salud sobrecargado.



Lecturas diversas



En este marco, la tasa de letalidad genera una disparidad en las lecturas estadísticas. Con más de 800 fallecidos en Rosario, el informe semanal de la Secretaría de Salud municipal la ubica en el 1,58 cada cien pacientes confirmados.



En cambio, la provincia estableció que la tasa rosarina es del 1,7 por cada cien pacientes. Sin embargo, desde el Conicet afirman que esta tasa es superior y se ubica casi como una fotocopia de la media nacional.



En un nuevo análisis de la letalidad en el Departamento Rosario actualizado a este domingo, el profesor de la UNR e investigador del Conicet, Ernesto Kofman, registró un incremento.



En su evolución se recuerda que en agosto se reportaba una letalidad de 1 muy inferior a la media nacional. En la última semana superó el 1,5, pero ahora se ubicó en 2,6.



"¿Cuál es la causa de este aumento?", se preguntó Kofman para hacer referencia a un "problema en la metodología de cálculo, al que se suma un retraso en el reporte de fallecimientos".



El científico recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la letalidad debe calcularse en base a esperar la evolución de los casos hasta tanto se recuperen o fallezcan y luego sí, dividir el número de fallecidos por el número de casos.



"Sin embargo, la letalidad en Rosario se está calculando cometiendo este error: se divide el total de fallecidos reportados hasta el día de hoy por el total de casos detectados hasta el día de hoy. Por este motivo, cuando los casos nuevos crecían mucho la letalidad parecía más baja: porque la mayor parte de los casos eran nuevos y sobre estos casos nuevos aún casi no había fallecidos", consideró para preguntarse: "¿Y cuál es entonces la letalidad? Veremos que es del orden del 2,6".



El problema para llegar a este cálculo, es para Kofman que hay mucho retraso en la carga de fallecidos. "Más de la mitad de los fallecimientos reportados en estos días corresponden a personas que fallecieron hace más de dos semanas. De hecho, hay 44 personas que fallecieron hace más de un mes y medio y fueron cargadas esta última semana. Para estimar la letalidad entonces tomaremos todos los casos que fueron diagnosticados hace más de 6 semanas, ya que dichos casos estarán resueltos y la mayor parte de los fallecimientos ocurridos sobre esos casos posiblemente ya estén cargados".



Media nacional



Fue así, que el investigador del Conicet tomó todos los casos que fueron diagnosticados hasta el 25 de septiembre (fueron casi 20 mil) en el departamento Rosario y "encontramos que 520 culminaron con el fallecimiento del paciente, esto es, un 2.6 de letalidad".



Sobre esta línea de razonamiento, Kofman afirma que se trata de "un valor lamentablemente mucho más cercano a la media nacional y que puede ser aún más alto si hubo más fallecimientos en dicho período, que aún no han sido cargados".



Por último, en su informe el catedrático de la UNR aclaró que "este valor naturalmente es la letalidad del período analizado (fin de septiembre) y puede haberse modificado, pero no hay aún datos para calcularla correctamente".



Para cerrar su informe, Kofman aclaró que los cálculos mostrados fueron hechos con las bases de datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.