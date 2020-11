Reportaron 230 nuevos casos de covid-19 en Entre Ríos

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que en Entre Ríos este domingo se registraron 230 nuevos casos de coronavirus.En else registraron 61 casos:-Paraná: 49-Colonia Avellaneda: 1-Crespo: 5-Oro Verde: 2-San Benito: 1-Sauce Montrull: 2-Seguí: 1En tanto, en else registraron 12 casos de covid-19:-Colón: 4-San José: 2-Ubajay: 5-Villa Elisa: 1Asimismo, en el, este domingo se reportaron 30 casos:-Concordia: 28-Colonia Ayui: 2Por otra parte, en elhubo 7 casos:-Diamante: 4-Libertador San Martín: 3Además, en else registraron 18 casos:-Chajarí: 13-Colonia Freitas: 1-Federación: 2-San Jaime de la Frontera: 1-Villa del Rosario: 1En else informaron 11 casos de covid-19:-Gualeguay: 6-Galarza: 5Por otro lado, en elreportaron 38 casos:-Gualeguaychú: 32-Larroque: 4-Pueblo Belgrano: 1-Urdinarrain: 1Asimismo, en else registraron 8 casos de coronavirus:-Bovril: 2-La Paz: 6En el, hubo 7 casos:-Nogoyá: 7En el, se registraron 5 casos:-Maciá: 3-Rosario del Tala: 2En elinformaron 25 casos:- Basavilbaso: 7-Concepción del Uruguay: 17-San Justo: 1En elreportaron 4 casos:-Victoria: 4En el, informaron 4 casos de covid-19:-Villaguay: 4Indicaron que se reclasifica a otra provincia un caso de la localidad de Villa del Rosario, por lo tanto se resta 1 al departamento Federación.De ese modo,