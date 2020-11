Temporada de Verano: Los municipios definirán el porcentaje de ocupación

Este sábado se definió que la temporada turística en la provincia comience el primer fin de semana de diciembre. En una reunión entre el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo e integrantes del sector turístico provinciales, se establecieron pautas para el inicio de la actividad en medio de la pandemia., que en la provincia, los protocolos se aplicarán, para "manejar el flujo de movimiento, capacidades de carga".Según detalló, el protocolo "se puede enriquecer y adaptar de acuerdo a las características de cada municipio, pero es una manera sobre la rotación, usos y costumbres que están basados en la higiene personal, uso de barbijo y distanciamiento social".Además, Irazusta añadió que "va a ser importante poder manejarse con grupos establecidos y no intercambiarse, para poder disfrutar de las playas".En cuanto a las piletas dijo que "se estima que para principios de la semana que viene ya van a estar disponibles. Es algo que también estará validado por el área de Salud de Nación y Provincia".A su vez, el funcionario sumó que "hace un mes que venimos trabajando con los municipios sobre la cantidad de cupos disponibles y el número de plazas que quieran trabajar, es algo que lo define cada localidad".De la reunión también participó, Carlos Monti , presidente del Bureaux Parana, indicó que "el programa previaje no generó muchas ventas, ya que el turista cuando indagaba sobre lo que le iban a solicitar cuando ingrese a una a localidad no tenía respuestas claras, por eso queríamos arribar certezas"."En Entre Ríos no se va a solicitar hisopado, y todos los municipios de la provincia van a estar abiertos. Hay un sector empresario y del gobierno para velar que las visitas sean seguras", resaltó.Además, argumentó que "pedimos que la ley de emergencia turística se prolongue unos meses más, hasta que podamos autosustentarnos".