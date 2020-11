Cacho Deicas tras superar el coronavirus: "ojito con andar de un lado a otro"

A días de recibir el alta tras superar el coronavirus, Rubén "Cacho" Deicas, el cantante de Los Palmeras, habló con Aire Digital y pidió a la población que se cuide. El pasado 19 de octubre se conocía la noticia de que había dado positivo para la nueva enfermedad."Esta es una enfermedad que no la podemos controlar. No se sabe de dónde va a venir, con quién te vas a contagiar y con quién no. Hay que tomar los recaudos pertinentes", sostuvo Deicas y dijo que él la contrajo a pesar de cuidarse y cumplir los protocolos.Recordó que ante el resultado positivo y diagnóstico de coronavirus, "hay que aislarse" y cumplir con la higiene de manos y la distancia social. "Para que esto no se siga propagando tenemos que cumplir a rajatabla con eso. Ojito de andar yendo y viniendo de una lado a otro porque por eso es que pasan los contagios", sentenció el reconocido cantante.Desde su experiencia personal dijo que la nueva enfermedad "viene sola y se va sola" y agradeció los mensajes que la gente le hizo llegar durante su recuperación.El diagnóstico positivo de Deicas se había conocido el lunes 19 de octubre. A partir de ese resultado, se aisló a todo el grupo. Es que Los Palmeras habían estado ensayando la semana previa para el evento que se realizará por el primer aniversario de la final que jugó Colón en Paraguay por la Copa Sudamericana.El 9 de noviembre de 2019, cuando el Sabalero enfrentó a Independiente del Valle, Los Palmeras brindaron un show increíble que recorrió el mundo y el "Ae ea, yo soy sabalero" del estribillo ya es un clásico.