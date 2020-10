Causa Etchevehere: "La que tendría que haber salido detenida no era Dolores"

Tras conocerse este jueves el fallo de la jueza sobre la restitución inmediata de la Estancia Casa Nueva, a los hermanos Etchevehere, integrantes del Proyecto Artigas se retiraron minutos después de las 19 horas, en ese momento, Dolores Etchevehere quedó detenida luego de haberse resistido a abandonar el campo."Cuando se conozca la verdad, los entrerrianos van a saber que la que tendría que haber salido detenida de ahí no era Dolores", indicó uno de los abogados que defiende a Dolores Etchevhere, Facundo Taboada, a"Ahora empieza otra etapa de todo este proceso, va a ser una batalla legal muy larga no solo en Entre Ríos sino en Buenos Aires", argumentó el abogado.Y explicó: "Intentaremos revertir un proceso de muchos años en el que inexplicablemente, en la sucesión ni siquiera se sabe que tienen los Etchevhere"."Las Margaritas S.A no forma parte de la sucesión, y es ahí cuando se ponen en juego otras cosas, porque todos saben que a esa sociedad anónima la fundó el papá de Dolores en 1960", sostuvo."Hay un mecanismo que prevé la justicia que es el de desalojo cautelar que se trata de algo urgente y para ello es necesario que haya algunos recaudos, pero si no es urgente y hay dudas sobre los derechos, la ley penal es el última que aplica, sobre todo cuando es un tema de familia", explicó TaboadaA su vez manifestó: "(Los Etchevehere) le dijeron a la Justicia que era lo mismo que una toma de tierras sin ningún derecho, y nosotros le dijimos que no era así, que se trata de extorsión, estafas y robo de herencia, por eso le pedimos que se investigue un poco más y se resuelva en la sede de familia"."La fiscalía en todos los casos idénticos a este propuso lo que nosotros pedíamos, fue la primera vez que cambia su criterio", sentenció.Además argumentó: "Hay una parte que dice la verdad desde el primer momento, indica que se trata del robo de una herencia por parte de unos estancieros poderosos que se aprovechan de sus relaciones con el poder para despojar a su hermana más fragil. Es algo que ya paso con su abuelo y su prima.""Del otro lado, dicen un montón de cosas que no se entienden y defienden la propiedad privada, pero se roban una herencia", agregó."Cuando hubo un fallo favorable a Dolores, ellos lo desconocieron y frente a la mirada pasiva de la Policía la desafiaron e invitaron a funcionarios nacionales para hacer una demostración de fuerza", sostuvo Taboada.A su vez señaló que "la situación de violencia no está discutida de ninguna manera, a punto tal que el fiscal que armó toda la causa de acuerdo a como se lo dijo Etchevehere, él mismo tuvo que pedir protección porque se dio cuenta que era imposible de evitar"."Entre Ríos tiene indicadores gravísimos de feticidios, de contaminación ambiental y niños con cáncer y lo de ayer fue una demostración vergonzosa que los estancieros le pueden robar a sus hermanas y si ellas se quejan las pueden meter presas", resaltó.Consultado sobre el curso legal de la investigación, Taboada indicó que "tenemos tiempo hasta el miércoles para interponer el recurso de casación, pero hay un sector de la Justicia que esta cooptado por estos sectores de poder y creemos que aun en esta instancia va a seguir actuando, tenemos más esperanza en el tribunal superior"."Lo de casación será para cumplir con el trámite para después ir por la arbitrariedad del tribunal superior", resaltóAl finalizar dijo que "estamos preparando una denuncia para presentar a la Comisión Interamericana por la violación de los derechos humanos de Dolores"