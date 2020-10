Intendente de Concordia evalúa retroceder de fase si no hay respeto a las normas

En la mañana de este jueves, el intendente Alfredo Francolini y la fiscal federal, Josefina Minatta, mantuvieron una reunión con fuerzas de seguridad y la Coordinación Municipal de Operativos y Controles.En el encuentro, se dispuso que se reforzarán los controles, principalmente en lo que se refiere a reuniones sociales y fiestas clandestinas. Además se prevén fuertes sanciones para quienes incumplan las normas."Estamos en un momento muy crítico por lo que se van a reforzar e incrementar los controles", remarcó la fiscal Minatta. Y agregó que "la idea es poner al servicio de este tipo de controles, todo el mecanismo que prevé el código penal y procesal penal de La Nación, entre los que se encuentran las retenciones de vehículos que estén incumpliendo con el decreto y ordenanza municipal, posibles detenciones y cobro de multas".

Concordia registra 660 casos desde el inicio de la pandemia

En este marco, la letrada señaló que "con estas medidas tratamos de que la población cumpla al cien por ciento, con las disposiciones sanitarias vigentes para evitar la propagación de la pandemia, dado que estamos notando un incremento de casos y para eso es sumamente importante que la gente pueda respetar las normas que se imponen".Por otra parte, Minatta señaló que "ya se han iniciado causas penales y las personas que fueron halladas en infracción están en calidad de imputados, y ya he solicitado que se los cite a declaración indagatoria en carácter de imputados"."Le agradezco a la fiscal por acompañarnos a la reunión con las fuerzas federales, con la policía de Entre Ríos y las distintas áreas municipales, con quienes vamos a salir a realizar estos operativos", indicó por su parte Francolini.A su vez puntualizó que "estamos muy preocupados por la cantidad de casos que estamos teniendo", aunque "las nuevas restricciones no tienen una semana de cumplimiento, para evaluar si van a dar resultados".Francolini remarcó que "si tenemos que volver a una fase anterior, que ya lo hemos hablado con la Ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, justamente lo tendremos que hacer por una cuestión sanitaria, si es que la población no brinda el respeto a estas normas, para que el virus no se siga propagando en la ciudad".