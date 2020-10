Leonor Etchevehere: "Nos quedaremos en la puerta hasta que devuelvan el campo"

Leonor Etchevehere, madre de los cuatro hermanos que mantienen una disputa por un campo en Santa Elena, Entre Ríos, advirtió hoy que se van "a quedar en la puerta hasta que lo devuelvan" y consideró que si su única hija mujer, Dolores, fuera "la auténtica heredera, no necesitaría entrar con 100 personas" a la estancia familiar.Leonor Etchevehere dijo que "han entrado 100 personas" al campo y que "están manejando el casco", al tiempo que afirmó que no se trata de "un conflicto familiar", sino de "una simple usurpación".En particular sobre la historia familiar que llevó a esta disputa, sostuvo que el problema empezó cuando falleció su marido en 2009.Según la versión de la viuda, "los abogados de Dolores exigieron" que lo que ella había recibido "fuera a incrementar en vida" lo que recibió su hija, a lo que sumó: "Yo no lo acepté y ahí empezó todo el problema"."Apelemos a la lógica, qué heredera necesita entrar con 100 personas a su casa a destrozar. Mis hijos van y vienen sin problema, no tienen que andar con una patota. Si fuera dueña, entra", dijo la madre de los hermanos, entre los que se encuentra el exministro Luis Miguel Etchevehere."Mi propuesta concreta es que saque los 100 tipos que están violentando y rompiendo mi casa", sostuvo la mujer, quien afirmó que vieron "con un drone que están usando la colección de sombreros" de su marido fallecido en el interior de la estancia."Me impresionaba que seguía entrando gente, los dueños de toda la vida no podíamos entrar y los autos que venían de afuera de otras provincias, entraban", dijo sobre su decisión de cercar la tranquera de entrada para evitar ingresos."En cualquier momento nos incendian los silos. Mi propuesta es que se retiren, que vayan a la Justicia y cada uno presente la documentación, pero afuera", siguió en diálogo con Radio con Vos.