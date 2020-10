Caso Etchevehere: El juez Flores argumentó por qué "no es una toma"

Sociedad Ruralistas respaldaron a los hermanos Etchevehere frente a estancia Casa Nueva

El juez Raúl Flores, quien rechazó el viernes pasado el pedido de "desalojo anticipado" del campo familiar que había solicitado el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, explicó aque tomó la medida "porque la sucesión no está concluida" y porque "las partes exhibieron una asamblea en la que a la hermana le corresponden 129 hectáreas y otros bienes".Flores, quien estuvo subrogando el juzgado de La Paz hasta hoy, explicó que "la medida cautelar del desalojo fue rechazada porque incluso los varones Etchevehere y la viuda presentaron una asamblea del año 2018 en la que los hermanos se reparten unos bienes, y le ceden a la hermana (Dolores Etchevehere) 129 hectáreas del campo donde ahora ella está instalada".Y aseveró que el propio magistrado a cargo de la sucesión familiar, Martín Furman, "dice que"Se había aprobado un inventario parcial de 23 inmuebles y se había acreditado la titularidad de algunos de ellos, pero en el caso de Casa Nueva (el campo en litigio)", afirmó el magistrado."Vi queen este momento de inicio de la causa", insistió el magistrado en declaraciones al programaAsimismo, aseveró que. Si bien hay un acuerdo privado en el que ella vuelve a ceder todo de nuevo, eso está cuestionado en la causa federal en Buenos Aires, donde hoy iban a tomarle declaraciones. Ante ello consideré que no se podía dar el desalojo en este momento". No obstante, aclaró que"Acá los", expresó."En esa acta de asamblea donde le dan las 129 hectáreas y otros bienes, ellos designan un agrimensor que debía ir a mensurar su parte. Por qué no se hizo, no lo sabemos.. Ellos dicen 2.300 hectáreas, pero nunca pude ver el título de propiedad", insistió Flores."Si no hubieran presentado el documento de la asamblea societaria, Dolores Etchevehere hubiera sido desalojada.", insistió el magistrado.En otro orden, el juez Flores rechazó que haya dispuesto una medida por la cual le impide expresarse a Luis Miguel Etchevehere a través de los medios de comunicación.Acerca del rechazo de la recusación, indicó que cuando una de las partes presenta la medida lo hacer porque "cree que el juez no será imparcial por tal motivo y a recusación del doctor Pagliotto no tenía ningún motivo por el cual debiera apartarme".Expresó que el abogado "argumentó desconocimieto jurídico, que no está en el catálogo. A eso lo resolverá la Cámara, si yo juzgué bien o mal. Omite decir que yo soy un juez que salió del Consejo de la Magistratura con la máxima calificación en el examen escrito".Asimismo, explicó que "la ley de Violencia de Género es muy amplia, y si una mujer entiende que es violentada, vulnerada por el hombre, no tiene que traer ninguna prueba".