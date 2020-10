Mirá la nota completa

Video: La escuela en casa: Dos hermanitos izan la bandera todos los días en el patio

Los hermanitos Celeste, de cuatro años, y Junior, de siete, son alumnos de la escuela rural "La Esperanza", ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Concordia por ruta provincial 22, en una zona rodeada de montes y quintas de arándanos.Hasta su casa no llegan los servicios ni de telefonía ni de internet. "La conectividad es muy difícil y complica el poder trabajar en esta situación", aseguró ala docente María de los Ángeles Castrillón.Pero estos obstáculos no han sido un impedimento para que los hermanitos continúen con el proceso de aprendizaje en este contexto de la pandemia por coronavirus. Es que según supo, Celeste y Junior, a diario, izan la bandera en el patio de su casa; lo hacen mientras entonan las estrofas de la canción `Salve´ y después continúan con sus actividades escolares."Esta es una forma hermosa de valorar lo que hacen en esta situación, el esfuerzo que realizan para poder llegar hasta la escuela, y porque cuando tuvimos que aislarnos, primero les enviamos actividades con los cuadernollos y después a través de WhatsApp. Y porque de todo lo que se les proponía para hacer, ellos siempre estaban un paso adelante enriqueciendo la actividad", valoró la docente."Hace un mes y medio, la mamá me contó que junto al papá les preguntaron qué extrañaban de la escuela y ellos les respondieron que izar la bandera. Entonces, se pusieron manos a la obra y les consiguieron este mástil y una bandera; además de la canción Salve, la que cantan mientras izan la bandera todos los días en el patio de su casa", detalló Castrillón.Según remarcó, Celeste ya aprendió a escribir su nombre. "Es maravilloso, gratifica y dan ganas de seguir poniendo lo mejor de cada uno", destacó la docente. Y agregó: "Junior siempre se destacó en la participación y el estar tan lejos, nunca fue un impedimento para ellos, porque le ponen mucho amor y voluntad al trabajo que hacen"."Celeste hasta quería usar el guardapolvo todos los días, porque ella esperaba muy ansiosa el poder comenzar la escuela, para cada propuesta que se enviaba, se ponía su guardapolvo", agregó.En relación al dictado de clases a distancia, la maestra reconoció que "es muy difícil trabajar de esta forma, sobre todo con las familias que tienen muchos chicos porque sabemos que las tareas demandan mucho tiempo y son agotadoras"."La conectividad es muy difícil y complica el poder trabajar en esta situación; porque se logra solo a través de los datos móviles de los celulares de las familias", reveló. Sin embargo, tras la experiencia de estos hermanitos, valoró que "la escuela en casa, no se reduce a un espacio físico, sino que la hacemos los que formamos parte de esa comunidad".