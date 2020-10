Con música y luces en la Plaza, pidieron "la vuelta de las fiestas" en Crespo

En el anochecer de este jueves, música y luces llamaron la atención de transeúntes de Crespo. Se trataba de una ambientación profesional, precisamente porque tres de quienes se desempeñan en rubros vinculados a la organización de fiestas privadas y locales bailables, expresaron su pedido de "pronta habilitación" para tales actividades.En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Facundo Acevedo manifestó: "La idea fue comunicarle a la gente que lamentablemente hace 8 meses que no estamos trabajando. En mi caso, vine a acompañar a Juan Manuel Montañana y Franco Burgos. Traje mi computadora, mi control y entre todos mostramos lo que hacemos"."La gente pasa y mira, pero respeta nuestra presencia", dijo el DJ de Crespo, al tiempo que agregó: "Algunos nos han preguntado y aprovechamos a contarles, porque hay gente del rubro que se ha podido reinventar y gente que no. Hay quienes la están pasando mal, que les está costando pagar sus cuentas y llegar con el sustento diario".En cuanto a las sensaciones de estos tiempos, Acevedo sostuvo que "por ahora incertidumbre. No sabemos cuándo se va a resolver esto, pero esperamos volver a trabajar pronto".Por su parte, Franco Burgos expresó: "Entre colegas de toda la provincia de Entre Ríos -gente que trabaja en sonido, iluminación, boliches, todo lo que encierran los divertimentos privados-, se decidió hacer una protesta con música e iluminación, que son dos cosas que nos representan. Cada uno en su ciudad, desde su casa, su depósito o su local comercial. En este caso, decidimos trasladarnos hasta la plaza principal"."Nos estamos sintiendo olvidados por el gobierno", reclamó el propietario de un local bailable en Crespo y agregó: "A todos los rubros relacionados a eventos nos ha pegado muy duro y esta es una manera de hacernos escuchar, porque no tenemos ninguna perspectiva de qué va a pasar".Con la mirada puesta en los meses venideros, Burgos indicó: "Sabemos que el municipio no tiene la facultad para poder autorizar este tipo de actividades. Hemos tratado de comunicarnos con funcionarios o Áreas de Provincia, y con esta protesta buscamos hacer un poco más de fuerza para que el mensaje les llegue".Franco Burgos instó a avanzar con los protocolos y al respecto acotó: "Sabemos que en Chajarí se está armando un Protocolo que el municipio está con muchas ganas de llevarlo adelante, veremos la repercusión y si después se puede trasladar a otras ciudades. Se ha hablado de fiestas o boliches al aire libre, con una capacidad de 300 personas como máximo. Es una situación difícil para todos, pero nos gustaría que se entienda que para nosotros todos estos meses han sido sin ningún tipo de ingreso y sin saber hasta cuándo. Quisiéramos que se pueda empezar a autorizar protocolos desde los municipios para hacer los eventos al aire libre".Los adolescentes y jóvenes son la franja etárea que más ha visto suspendido su divertimento nocturno de fin de semana, sobre lo cual el empresario local analizó: "Todos algunas vez fuimos jóvenes y salíamos a ver y conocer gente, a estar con amigos, a divertirse. Estamos en contacto con los chicos y obviamente que la premisa es cuidarse, pero todos quieren volver a salir. Es una situación complicada y muy difícil".Finalmente, Burgos destacó: "Estamos a disposición del gobierno para trabajar en conjunto. Necesitamos acordar el regreso para poder trabajar. Quisimos hacernos visibles, que no nos excluyan. No es un reproche, sino que es el motivo por el que llegamos hasta la plaza".