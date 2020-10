Lluvias: Recomiendan transitar con precaución por la red vial entrerriana

Conservación

Precaución

Ante las intensas precipitaciones que se produjeron en la jornada de este martes, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) recomienda transitar con precaución por la red vial. Hasta el momento las zonas con mayor registro de lluvias son los departamentos Paraná, Victoria, Islas del Ibicuy y Nogoyá.En el norte las precipitaciones hasta el momento no se han hecho presentes; y en el centro de Entre Ríos, comenzó a llover a media mañana. Se informó que hasta el momento no se registran cortes en la red caminera provincial, pero los trazados de suelo natural se encuentran pesados por exceso de humedad, por lo cual se solicita a los usuarios evitar la circulación a los efectos de favorecer la conservación de los mismos.Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este martes y en los próximos días continuarán las lluvias y tormentas en gran parte de la provincia.Por tal motivo, desde Vialidad provincial, se reitera la necesidad de tener presentes algunas medidas de seguridad, como no sobrepasar en lugares no permitidos, mantener la distancia de frenado entre los vehículos, llevar siempre luces bajas encendidas, cinturones de seguridad, no hablar por celular mientras conducimos, entre otras medidas a tener en cuenta.