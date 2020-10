Emprender en tiempos de pandemia: Cómo generar proyectos rentables

La pandemia del coronavirus ocasionó que muchas personas vean alterada su situación económica, por eso muchos decidieron reinventarse y comenzar a emprender nuevos proyectos. Un emprendedor, Santiago Cian, brindó consejos para poder crear un proyecto exitoso."Es muy importante comenzar a buscar oportunidades para cambiar de situación y no detenerse en la palabra crsis", dijo Cian aEn este sentido, explicó: "debemos tener prioridades, dejar de lados las excusas, buscar la información y pensar un proyecto a futuro"."Hay que tener en claro que siempre vamos a tener miedo, pero eso no nos debe paralizar, hay que dejar de pensar que no lo vamos a tener, pero debemos aprender a caminar con él"., mencionó.Según contó Cian él se dedica a dar conferencias y alienta a las personas a seguir con sus proyectos "siempre escucho que muchos abandonan sus sueños porque los critican y hay que pensar que nunca te van a criticar personas que son mejor que vos".En cuanto a emprendimientos para poder cambiar la situación económica, sumó que "hay que invertir, pero no es necesario tener dinero, sino que también es tiempo y dedicación. Comenzar a interiorizarse por temas de emprendedurismo"."Se cree que cambiar de trabajo o con un aumento vamos a salir de la crisis, pero luego de unos meses las personas vuelven a estar como antes, eso es porque compran cosas sin importancia y es imposible que se tenga una mejora en la economía", resaltó Cian.Y continuó: "Debemos realizar un mapa de sueños, ponerse objetivos y fechas para poder concretarlas, los problemas financieros tienen soluciones, hay que enfocarse"."Una de las claves es rodearse de personas positivas y buscar sobre educación financiera para poder actuar ante un problema", culminó.