Se presentaron más de 500 postulantes para trabajar en una parrilla

El lugar se convirtió en noticia esta mañana, luego de que sus dueños iniciaron una búsqueda de personal que tuvo una amplia convocatoria."No esperábamos semejante repercusión. Nos sobrepasó la gente", cuenta ael encargado del local, Alessandro Montenegro (35), acerca de las más de 500 personas que hicieron fila desde la madrugada para aplicar a los ocho puestos de trabajo que ofrecían.desde la cuenta de Instagram de "Diagonal a las Brasas", lanzaron una oferta laboral. "Buscamos dos ayudantes de cocina, un ayudante de parrilla, un encargado de atención al público, un encargado de limpieza, un bachero y dos deliverys con moto. Presentarse con CV en mano el día martes 13 de 10 a 16", indicaba la publicación.Como requisitos excluyentes, pedía ser mayor de edad, tener experiencia y residir en La Plata. Lo que desencadenó el aviso puso de manifiesto la delicada situación económica que atraviesa el país. Tras casi siete meses de pandemia, para muchos, la necesidad de encontrar un ingreso fijo es urgente.El local de La Plata, explica, fue una "apuesta". Iban a inaugurarlo en abril, pero debieron postergar la apertura por la pandemia del COVID-19. "Mientras tanto, sobrevivimos gracias al ingreso que generamos con el catering. Fueron meses muy duros. Esperamos poder repuntar la economía familiar", dice Alessandro.Finalmente, tras los últimos anuncios del gobierno bonaerense, se confirmó la reapertura de bares y restaurantes al aire libre. En ese contexto fue que Alessandro abrió la búsqueda laboral para armar su equipo de trabajo. "Pusimos un aviso porque no somos de la zona. Cuando llegué esta mañana y encontré a toda esa gente no lo podía creer. Me pareció una locura", sostiene."La idea era arrancar con las entrevistas a las 10, pero tuve que hacerlas muy cortitas porque se juntó mucha gente y desde la Municipalidad me pidieron que agilizara para evitar la aglomeración de personas", dice Alessandro, quien estima haber hablado con más de 500 personas."De todo los currículums que recibí, voy a hacer una selección y luego pautaré una segunda tanda de entrevistas", agrega. Según el encargado del local, los postulantes se repartían entre los que tenían experiencia y los que atravesaban una fuerte necesidad económica. Algunos testimonios, dice Alessandro, lo conmovieron.El italiano tiene previsto abrir sus puertas en los próximos días y está ilusionado. Además de la ubicación de la parrilla, en plena zona céntrica de La Plata, ideó un menú con precios accesibles.