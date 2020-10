Una viga cayó de una obra, rebotó en la vereda y se incrustó en un auto

Una pesada viga de madera cayó desde la altura de una obra en construcción de punta hacia la vereda, donde luego de rebotar se incrustó en un auto que estaba estacionado, en la esquina de Cochabamba y Colón, de la ciudad de Rosario.

Miguel, dueño del vehículo siniestrado, contó que "hacía diez minutos que me había bajado y subí a mi casa para buscar unos pedidos. Me llamaron vecinos diciendo que se había caído una madera. Al bajar, veo que el auto tenía incrustado un tirante de aproximadamente dos metros".



El poste perforó el parabrisas del coche, estacionado frente a la obra. "Por suerte no había nadie (en el vehículo) ni había pasado gente tampoco", expresó Miguel, al señalar que la biga rebotó en la vereda antes de clavarse en la parte superior del parabrisas.

Agregó que en la obra ya no quedaba nadie porque eran más de las 18 aunque al rato se comunicó con él el encargado del lugar y le prometió "que no iba a haber problema con la reparación del auto", a través de las correspondientes compañías de seguros de cada parte.



"Lo que más lamento es no poder usar el auto, que es mi medio de trabajo. Pedí un auto prestado de mi hijo para hacer los pedidos, aunque el mío es a gas y el de él a nafta, lo que me está generando más gastos", agregó Miguel.

Según dijo, personal de Defensa Civil inspeccionó la obra pocas horas después de la caída y "vio algunas anormalidades que se repararon al otro día" aunque no trascendieron detalles sobre las fallas de seguridad que provocaron el peligroso hecho. (Rosario 3)