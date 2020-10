Habrá nueva reunión entre empresas y gremios de Correo para negociar salarios

"Esperamos que presenten una propuesta que sea digna de evaluar", dijo el titular de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, Rubén Mastrachio.



Este miércoles se volverán a reunir los empresarios con la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), los dos gremios que vienen participando de los encuentros, aunque hay alguna posibilidad de que otros dos sindicatos se sumen al encuentro.



El último ofrecimiento de los empresarios se concretó en una reunión que tuvo lugar el 1º de octubre, pero fue tan insignificante que fue rechazada de plano por los gremios. Se iban a volver a reunir el jueves pasado, pero el encuentro se postergó para este miércoles.



Los gremios vienen realizando reclamos y protestas desde fines de marzo, cuando venció la paritaria, pero nunca obtuvieron una respuesta. En ese marco se dictó dos veces la conciliación obligatoria, pero hasta el momento no hubo acuerdo.



Expectativas



Mastrachio se mostró expectante con respecto a la posibilidad de alcanzar a un acuerdo que satisfaga a los trabajadores: "Somos personal esencial y desde que empezó la pandemia no dejamos de trabajar, a pesar del riesgo que ello implica teniendo en cuenta que tenemos contacto permanente con el público usuario, con correspondencia y cadetería".



Indicó luego que de los 450 empleados de correo que hay en la provincia unos 50 pertenecen a grupos de riesgo y dejaron de ir a trabajar, pero el "servicio se siguió cumpliendo de manera eficiente con el personal que sí estaba en condiciones de acudir a su lugar de trabajo".



"En este contexto se sumó trabajo y no sólo que no hubo un pago extra por esta situación, sino que tampoco hubo ningún tipo de recomposición salarial", cuestionó.



Finalmente, Mastrachio recordó que el año pasado los aumentos fueron mensuales y se otorgaban en función de la suba de la inflación, y señaló que un trabajador que recién ingresa cobra entre 47 mil y 48 mil pesos, según la función. (APF)