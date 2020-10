Piletas marcadas y tiempo de permanencia: El protocolo para termas de Federación

Sociedad Gualeguaychú quiere reactivar el turismo con la apertura de playas y termas

Desde la Secretaria de Turismo de Federación están trabajando en protocolos para que habiliten los complejos termales de cara a la temporada más fuerte del año. Entre enero y febrero del 2020 tuvieron más de 180.000 turistas que visitaron la localidad."Compartimos la preocupación de todo el empresariado turístico de la ciudad, tenemos alrededor de 230 establecimientos entre hotelería y gastronomía, más los comercios afines que llevan más de 200 días cerrados", apuntó el secretario de Turismo de Federación, Carlos Miller, aA su vez señaló que "cabe destacar que no son grandes empresas, sino que son pymes, emprendimientos familiares, que generaban alrededor de 1200 puestos de trabajo de forma directa, y ahora no estamos pudiendo hacer frente".En este sentido resaltó: "Nos preocupa la situación porque se aproxima la temporada de verano, que es la época más fuerte para la localidad. En enero habíamos vendido 80.000 entradas en el parque termal y en febrero 100.000"."En cada pileta marcamos círculos, o pies manteniendo una distancia de 2 m² por persona, y también lo hicimos en los bordes", mencionó.Además, establecimos que la permanencia dentro del agua no supere los 15 minutos y los sanitarios estarían cerrados", explicó el funcionario.A su vez destacó que se está analizando abrir en doble turno, "un primer horario por la mañana, luego cerramos una hora para higienizar y una reapertura por la tarde"."Todas estas serían medidas necesarias para evitar el contacto", resaltó.Además, destacó que los espacios verdes como las zonas de acampe serian demarcadas para que cada grupo familiar permanezca en ese sector y no recorra todo el camping."Estamos en condiciones de abrir en cualquier momento porque hicimos un trabajo de mantenimiento, el municipio de Federación es el propietario del complejo y recibía un importe mensual de 20.000.000 de pesos, cosa que no estamos recibiendo en este momento", subrayó.En cuanto a la concurrencia de turistas dijo que "el turismo provincial representa el 14 por ciento a la localidad, pero nuestros principales concurrentes son de Rosario, el AMBA, Córdoba, San Fe y en el último tiempo nos visitan turistas de Corrientes y Misiones"."De todos modos suponemos que muchos entrerrianos no van a poder viajar a otras provincias entonces van a querer conocer las ciudades de Entre Ríos", culminó.