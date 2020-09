Bombera pausó su lucha contra los incendios, rindió una materia y logró aprobar

Agustina Pavón es bombera y estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, y este lunes, se convirtió en noticia, al rendir su examen de la cátedra "Niñez", desde el camión de Bomberos de La Cumbre mientras combatía los incendios.El camión de la Federación de Bomberos Voluntarios tiene internet satelital y desde allí, con su celular, rindió y a los 20 minutos aprobó con 7."Agradezco que me dejaran entrar al camión para rendir porque sé que es una época complicada y estoy feliz de haber aprobado", dijo la joven en diálogo con Cadena 3.Agustina contó que se dedicaba a estudiar de noche, cuando volvía a su casa tras abastecer a los aviones del Aeroclub de La Cumbre."Le pedí a mi jefe si me prestaban internet y justo el sistema de la página de la facultad se había caído. En su momento pensé 'listo, no rindo y sigo trabajando', pero finalmente pude hacerlo", relató aAgustina aseguró que "es complicado estudiar de forma virtual" pero que hay que "meterle pila"."Me saqué 7, así que estoy más que feliz y volví a abastecer aviones y cuando llego a casa sigo haciendo trabajos prácticos", explicó la bombera."A mí me toca acoplar la manguera que va del camión de abastecimiento al avión, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es un trabajo en equipo constante", explicó.