Se formaron inéditas playas de arena en el río cerca de Villa Carlos Paz

Es estacional, pero no deja de llamar la atención. La imagen de la desembocadura del río San Antonio en el lago San Roque habla por sí sola: el escaso volumen de agua que ingresa por uno de los principales afluentes del embalse preocupa, sobre todo a los vecinos de Villa Carlos Paz y de sus comunas satélite, porque de ese río se extrae el agua para la provisión de esa región, publica el diario La Voz Desde hace semanas, se observan grandes "playas" de arena en el espacio que habitualmente ocupa el cauce del río al llegar al lago.El San Roque está en uno de los niveles más bajos de los últimos años para esta época (ayer con 31,3 metros, a 3,9 metros del vertedero). Tampoco es extraordinario para un año que lleva una prolongada sequía. Aunque inquieta que cada día baje varios centímetros más, mientras las lluvias demoran en llegar.Marcelo García, investigador del Conicet y del Instituto Nacional del Agua (INA-Cirsa), explicó al programa Mañaneros (de Carlos Paz TV) que por primera vez en 20 años, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia autorizó la extracción de áridos en la desembocadura del río San Antonio.La idea es que se extraigan esos sedimentos que arrastra el curso de agua para que no le quiten más volumen al embalse. "Las dunas se generan con los sedimentos que va trayendo el río", expresó el especialista. "Ese sedimento fue entrando al embalse y es el que le quita volumen a lago", completó."La Provincia ha habilitado a extraer áridos sólo desde el parque Estancia La Quinta hasta el puente Cassaffousth", precisó.Hasta ahora, extraer arenas del cauce está prohibido en este río, como en muchos otros, salvo autorizaciones expresas.García aclaró que desde su creación, el lago "sólo perdió un 13 por ciento de su capacidad" por los sedimentos que se fueron acumulando en sus fondos.En lo que va de septiembre, cayeron apenas 22 milímetros sobre la cuenca del San Roque. De acuerdo con las previsiones para este año, se espera que en octubre llueva sólo 40 milímetros y en noviembre, 80 milímetros. Si eso se confirma, el embalse llegará al verano con un escaso volumen de agua acumulada.Desde hace dos semanas, la ciudad de Carlos Paz está en alerta roja en el servicio de provisión de agua potable. La bajante del río San Antonio es considerable. "El caudal alcanza todavía para garantizar la normalidad del servicio y lo que ayuda es que durante los fines de semana no hay una gran cantidad de gente en la ciudad por la pandemia", expresaron desde de la Cooperativa Integral, prestataria del servicio."Es muy necesario que haya un planteo desde el municipio para cuidar el agua", agregaron.La planta de toma para Carlos Paz y otras comunas está ubicada sobre el río, a la altura de Cuesta Blanca.Otros diques. Los principales de la provincia vienen todos en bajante, aunque aún no aparecen en estado crítico. Los Molinos está a 3,4 metros de su vertedero. Embalse, a dos metros. La Viña, a 10,50. Y el de Cruz del Eje, a cuatro metros.