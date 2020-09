El desafío de reinventarse: Dueña de servicio de catering abrió una rotisería

Eventos confirmados

Con la pandemia del coronavirus todos los eventos sociales como casamientos o cumpleaños de 15 fueron suspendidos, esto afectó a numerosos rubros dedicados a la organización de fiestas, como servicios de catering, decoración, Disc-Jockeys, entre otros. Alejandra Barreto es una de las personas que se vio obligada a buscar alternativas para salir adelante, ella es la dueña del servicio de cateringy en este momento trabaja en una rotisería."Tenemos un servicio gastronómico y desde noviembre sumamos una rotisería", indicó Barreto aLa casa de comidas, que lleva el mismo nombre que el servicio, está ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Carbó de la capital entrerriana, la dueña del comercio contó que durante unos meses tuvo en funcionamiento ambos rubros y que les fue muy bien, "era tocar el cielo con las manos, pero en marzo la situación cambió""Con el tema de la pandemia los gastronómicos nos vimos muy afectados tanto en el servicio como en la rotisería. Nos tocó tener que pagar los sueldos de los chicos, alquileres y demás y no teníamos ingresos", resaltó.En este sentido detalló: ". Les dije a los chicos que trabajan conmigo, `´, unos pocos se quedaron y otros se volvieron a la casa. Tenemos la esperanza de que cuando todo se normalice los demás compañeros vuelvan. Éramos una familia grande de 25 trabajadores".Barretó contó que en febrero comenzó a incursionar en una carnicería y ese rubro "fue el pulmón de todo lo demás".En cuanto a los eventos que ya tenían confimrados para este 2020 señaló que "a, nos llevó un tiempo pero cumplimos".A su vez relató: "Ahora seguimos marchando como rotisería, al comienzo de la pandemia vendíamos tres empanadas por turno"."Hace cinco años que tengo el servicio, soy la capitana del barco y pensaba que si esto se hunde tenia que vender todo, pagar sueldos e irme a mi casa, pero siempre quise seguir adelante", reflexionó.Sobre sus inicios dijo: "Cuando comencé con el servicio gastronómico realizaba cosas chiquitas, el año pasado nos tocaron fiestas grandes y veníamos bien, nunca me imaginé que íbamos a tener que pasar por esta situación".", mencionó.Al finalizar Alejandra manifestó que no pierde las esperanzas de poder volver a trabajar de lo que le gusta "mi sueño hoy es que vuelvan los servicios y los eventos, nosotros dábamos lo mejor que teníamos en cada fiesta", culminó.