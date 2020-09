Pediatras de Gualeguaychú reclaman por las "nefastas" condiciones de trabajo

Los médicos del servicio de Pedriatría y de Guardia le manifestaron sus críticas condiciones al director del ente de salud local y también a las autoridades provinciales, de quien dependen los fondos para el funcionamiento del mismo.



En una nota dirigida al director del ente de Salud, Martín Roberto Piaggio, los médicos requirieron "con suma preocupación" acciones inmediatas debido al personal afectado por la pandemia, que impactó en el servicio de la Guardia y de Pediatría.



"Existe un riesgo real a que no se pueda dar respuesta a la demanda de pediatría, consulta febril o urgencias de guardia", expresaron en el texto con fecha del 21 de agosto y que mantiene plena vigencia.



En la carta se expone que "muchos profesionales han postergado su trabajo privado en pos de sumarse a este dispositivo, pero ven imposible mantener la disposición actual, además de la sobrecarga laboral a la que ya vienen expuestos y la precariedad, al cubrir las guardias sin cargos con nombramiento".



Además, los profesionales solicitaron que se transmita a las autoridades provinciales su reclamo por una actualización de la remuneración en todas sus formas (sueldo, contratos, valor de guardia activa y pasiva, traslados, etc), y cuatro nombramientos que brinden estabilidad laboral para cubrir los fines de semana; además de una actualización inmediata y retroactiva al 1 de agosto de todas las prestaciones. El reclamo a Provincia La carta enviada a la ministra de Salud Sonia Velázquez es aun más dura. Allí denuncian condiciones "nefastas" de trabajo y sueldos "paupérrimos".



Los pediatras le recriminan al gobierno que no solo no hubo paritarias ni aumentos, sino que se prórrogan los adicionales anunciados al comienzo de la pandemia.



También se quejan por el atraso en el valor de las horas de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, aumento de la presión previsional y ausencia de pases a planta permanente.



Por último, solicitaron la apertura al diálogo de manera "urgente". (El Día)