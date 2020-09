"Hacer la diferencia": Paramédica entrerriana será refuerzo sanitario en Salta

La convocatoria

La paramédica del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Hospital Centenario de Gualeguaychú fue elegida por el Gobierno Nacional para cubrir turnos en la provincia de Salta. Sólo participan dos entrerrianos.A minutos de tomarse el vuelo, desde el aeropuerto de la base aérea de El Palomar, la paramédica contó sus sensaciones aEmocionada y ansiosa por emprender la misión sanitaria, relató: "Viajamos con un equipo interdisciplinario de 30 a 35 profesionales para hacer los refuerzos sanitarios en los que se necesite. Vamos a cubrir al personal que se enfermó y a los que están cansados, algunos van a hacer trabajo del plan DetectAR, y otros como yo seremos parte de los dispositivos prehospitalarios de emergencias".Esta es la primera vez que el Ministerio de Salud de la Nación contempla al trabajo de los técnicos de Emergencias para responder a una pandemia. Por Entre Ríos, los representantes serán solo dos, Carla Rojas de Gualeguaychú y Nito Poelman, de Concordia."El jueves yo estaba trabajando en el 107 y me mandó un WhatsApp Gabriel Sosa, titular de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) donde me decía 'queremos convocarte para que viajes a Salta en apoyo sanitario'. Pero no respondí de inmediato", cuenta Carla.La paramédica explicó que "mi contacto le llegó a la DINESA por el rector de la carrera que estudie en Rosario. Somos muchísimos los profesionales técnicos paramédicos que estamos dispuestos a ayudar, pero la selección fue por méritos en el curriculum y ellos me eligieron"."Es una gran posibilidad que nos incluya Nación en esta cadena asistencial y es un reconocimiento a nuestra labor. Es de gran magnitud y desde Entre Ríos somos dos representantes", detalló en la sala de pre embarque de El Palomar. "Nos mandaron ese WhatsApp, después hubo un Zoom informativo y al otro día ya estoy con un pie arriba del avión", enumeró con una sonrisa.Para Carla es un "desafío enorme. Pedí permiso al coordinador del Servicio 107 del Hospital, Sergio Sack, y Nación me envió una nota para el director. La presenté el viernes al mediodía y me autorizaron".En casa la esperan su pareja y sus dos hijas, de 5 y 19 años. "Ellos están tan contentos como yo y siempre se hacen cargo de la casa y todas esas cosas. Ellos pueden y lo hacen muy bien", resaltó Carla Rojas en diálogo conEl Ministerio de Salud de la Nación, a través de la cartera provincial, seleccionó a un grupo de profesionales para prestar colaboración en Orán, al norte de Salta. Al 11 de septiembre allí se registran 973 casos de infectados y casi 30 muertes desde el inicio de la pandemia.Entre los seleccionados está la paramédica del Hospital Centenario Carla Rojas, quien viajará a Salta para reforzar la asistencia de salud, en el contexto de la pandemia. Su destino será el hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán, una de las más complicadas de la provincia por la emergencia sanitaria con casi 85 mil habitantes.Carla Rojas es técnica Superior en Emergencias Médicas y es paramédica del hospital Centenario donde se destaca por su fuerza de empuje, por la formación de equipos y por su capacidad de entrenar a otros profesionales.Su voz es una de las que todos los días brinda respuestas, despacha ambulancias o instruye en primeros auxilios a un policía o un camillero en caso de una emergencia. Con un tono claro, con órdenes precisas y con determinación puede y de hecho lo hizo hace unas semanas atrás ayuda a salvar vidas.Muchos conocen a Carla Rojas por su labor como capacitadora en maratones de RCP tanto las que realizó el Centenario en la Costanera, en el Auditorio de la Unidad Bicentenario o en los hospitales de Larroque y Urdinarrain. De hecho, en la noche del jueves, antes de armar su valija, la paramédica fue la instructora de un curso virtual de RCP que armó el Hospitalito Baggio y que siguieron muchísimos vecinos en vivo."Nuestra labor como educadores, es dar a las personas las herramientas que tienen a su alcance para resolver situaciones complejas", dice la paramédica del Centenario.En más de una ocasión, Rojas advirtió que "las emergencias no avisan. Nosotros elegimos estar ahí para dar respuestas, pero somos conscientes que las víctimas no lo eligen. Por eso es vital estar ahí y hacer la diferencia".Gracias a esa idea visionaria, hoy la ciudad cuenta con un sistema capaz de responder y articular acciones en el marco de la pandemia. Gracias al compromiso y esfuerzo de los camilleros, choferes, médicos, radio operadores, enfermeros y asistentes, Gualeguaychú tiene una herramienta vital para responder ante el flagelo del Coronavirus.