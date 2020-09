La historia de la "seño" Vale y sus personajes para dar clases

Personajes que recrea

Hoy se celebra el Día del Maestro en conmemoración a fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado "el padre del aula".Valeria Argenio, una docente de Gualeguaychú que realiza su labor con mucha dedicación y cariño. En su casa monta diferentes personajes para que los chicos se diviertan aprendiendo."Fue una tarea ardua poder implementar nuevas estrategias para poder continuar con los aprendizajes y llegar a todos los chicos. Si bien nosotros manejábamos un poco la virtualidad, pero no al extremo de tener que dar clases a través de una pantalla", expresó ala docente."Teníamos esperanzas que esta situación dure poco tiempo, hasta las vacaciones de julio pensábamos que podíamos volver a las aulas, hoy en día la verdad que descartamos esa posibilidad. Igualmente nos adaptamos a las situaciones y estamos más cómodos, pero sabemos que no vamos a volver", dijo.Sobre su situación, comentó que "por suerte tengo hijos grandes, ya soy abuela, entonces no es tan complicada como otras colegas que son mamás y docentes en sus casas".Como muchos maestros, Valeria buscó una estrategia para poder educar desde la casa en el marco de la pandemia del covid-19. Montó un noticiero y explicó temas en formato de noticias, también se tranformó de"Las razones son varias, primero me encanta la diversión y la actuación, no es algo que me cuesta, de hecho, muchas veces en el aula lo hice. No es lo mismo hablar a través de una cámara que estando en el aula, y a través de un personaje se me hacía más fácil", comentó.Y agregó que "también busque estrategias para poder llegar a los alumnos y motivarlos, que vean que el trabajar en casa como ir a la escuela y no como la tarea que solíamos mandarles".Al respectó señaló que "me gusta crear personajes y pensé que seguro a través de eso los atrapaba para que estudien y aprendan".Valeria da clases a alumnos de 4to grado, durante la mañana en una escuela pública y durante la tarde en una institución privada."Les quiero mandar un saludo a todos, que hora me llegaron muchos mensajitos y presentes. Para todos los docentes el día de hoy es muy especial. Muy lindo recibir tanto afecto, porque nosotros extrañamos todo eso".Al finalizar comentó que "la pantalla es fría, a nosotros nos llena el afecto y el contacto con los chicos".