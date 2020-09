Denuncia que su padre murió en sus brazos por la falta de camas en hospitales

Una mujer denunció en las últimas horas que su padre falleció el pasado lunes en sus brazos como consecuencia de la falta de camas en los hospitales de Bahía Blanca.Carina Pereyra, hija del hombre que perdió la vida, indicó que su papá "era paciente de alto riesgo, tenía hipertensión, necesitaba un cambio de válvula (en el corazón) y tenía Parkinson".A principios de esta semana, Eduardo comenzó con fuertes dolores en la zona lumbar, por lo que su familia solicitó una ambulancia, sin embargo, Carina indicó que los médicos realizaron una fugaz visita y se fueron."A la hora mi papá siguió muy mal, seguía a los gritos, llamamos a una segunda ambulancia y nunca me la mandaron", relató la hija del hombre fallecido, al tiempo que agregó que no le enviaron el vehículo de emergencias "porque no había camas, porque había que pedir permiso a los hospitales".Desde el servicio de emergencias le aconsejaron a Carina que ella misma traslade a su padre hacia un centro médico, no obstante, la mujer explicó que Eduardo "era un hombre grandote y no lo podíamos mover".Minutos más tarde, la víctima fatal entró en paro, la hija le realizó las pertinentes maniobras de RCP, sin embargo, pese a la llegada de una nueva ambulancia, el hombre falleció."Me lo dejaron morir acá en mi casa, fue muy largo, estuvo tres horas sufriendo y mi papá no quería sufrir", se lamentó entre lágrimas Carina.Asimismo, la mujer concluyó: "Estoy segura que, si me lo hubiesen llevado la primera vez, mi papá capaz que tenía una posibilidad más". Fuente: (Telefe).-