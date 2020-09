Grave denuncia sobre la posible venta de plasma en Rosario

El departamento legales del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) del Ministerio de Salud de Santa Fe, formalizó una grave denuncia ante la sospecha de que instituciones privadas o supuestos intermediarios de Rosario cobran o tarifan el tratamiento con plasma para pacientes con Covid-19, algo totalmente prohibido. Su distribución y suministro es totalmente gratuito, y está garantizado por el Estado provincial.



Un día después de que el responsable del Cudaio en Rosario, el médico Mario Perichón, se viera en la obligación de aclarar pautas y requisitos especificados por protocolo para aplicar el ensayo clínico de suministro de plasma para ciertos grupo de pacientes con coronavirus, el organismo recibió varias quejas de personas a las que se les habría querido cobrar el tratamiento.



Si bien no se dieron a conocer nombres de instituciones o particulares que estarían involucrados en las repudiables y hasta miserables maniobras, la denuncia que presentó el Cudaio ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario advierte sobre la posibilidad de comisión de delitos de "intermediarios", que buscan lucrar en un momento de desesperación ante el avance de los contagios.



Totalmente gratuito



En la presentación del Cudaio ante la Fiscalía Regional se aclara que es el Centro de Hemoterapia Rosario el único que recibe la sangre de los donantes en forma totalmente altruista, y que tras la separación del plasma, se suministra de forma "totalmente gratuita" a requerimiento de un médico tratante que fue designado previamente.



En la denuncia que ingresó el miércoles al MPA, por el sistema de carga on line, se solicita que se abra una pesquisa, aunque no se citan personas o instituciones, pero se describe la posibilidad de configuración de delitos que consisten en pretender cobrar determinadas sumas de dinero como contraprestación por la entrega de plasma.



El posible que ante la ausencia de nombres propios, desde la Fiscalía se solicite una ampliación de la presentación con datos más precisos que ayuden a encaminar una investigación que recién comienza y podría tener graves derivaciones.



"No podemos permitir que ninguna obra social, ni mucho menos los propios pacientes, deban efectuar ninguna erogación por esta práctica que es experimental, se trata de un ensayo clínico. Es una actitud miserable de personas sin escrúpulos que se abusan de una situación de desesperación", se indignaron las fuentes oficiales consultadas por este diario.



Estas repudiables acciones y supuestas maniobras de estafa, ahora confirmadas, fueron de alguna manera anticipadas por el propio Perichón el miércoles, cuando describió el protocolo y disposiciones para decidir la entrega de plasma a cierto grupo de pacientes contagiados con coronavirus.



El funcionario advirtió que ninguna de las 30 instituciones habilitadas en la provincia (públicas y privadas) pueden cobrar el tratamiento, pues es el Estado el que entrega el plasma gratis. Tampoco está nomenclado y ninguna obra social puede facturar por ello.



"Se trata de un ensayo nacional en cabeza del Ministerio de Salud al que adherimos como provincia, y que tiene un protocolo de investigación muy riguroso, no es un tratamiento convencional. Pero es gratis", insistió Perichón.



Además, aclaró que "la aplicación de plasma no la puede decidir ni solicitar un paciente, ni sus familiares. El criterio de aplicación es complejo y excepcional, y corresponde al médico". Y que tampoco se permiten las campañas pidiendo plasma para pacientes individuales". (La Capital)