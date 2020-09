"La dieron por muerta", dijo el hombre que rescató a beba apuñalada y abandonada

Diego Penayo, instructor de gimnasio y personal trainer, trotaba ayer a la tarde por los senderos de la Costanera Oeste de la ciudad de Posadas y escuchó un ruido entre las piedras de la ribera del arroyo Mártires. Se acercó y. Desde allí la cargó la llevó hasta el Comando Radioeléctrico Zona Oeste. Eran las 17.30 yRápidamente los efectivos de la dependencia la atendieron y llevaron al Hospital Fernando Barreyro, de la capital de Misiones, donde primero la ingresaron."Estoy un poco anonadado por el tema de la beba. No pensé que iba a pasar todo esto, no me imaginaba que también estaba lastimada", dijo.Siguió contando que saltó la baranda yEn ese instante comenzó a llover. Nadie circulaba cerca y decidió llevar a la beba a la sede policial. "Me acordé que ahí está el Comando y, describió.Sobre la respuesta de la pequeña, expresó:. Empecé a correr y empezó a llorar de vuelta, ahí me alivié", continuó relatando al ser entrevistado en Radio Libertad.Relató que "le miré la cara, el cuello para arriba.y tenía la boca muy seca, aunque podía llorar. Después cuando llegué a".Penayo contó que "lo primero que hicieron la atendieron, le llevaron a pediatría y tuve que quedarme a hacer la declaración.. Pienso que también aprovecharon el momento que llovía porque no había nadie en la calle. Aprovecharon ese momento para arrojarla, un rato antes que yo llegara, no creo que haya sido mucho antes", completó.