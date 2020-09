Hallaron una bebita apuñalada y abandonada: La operaron y lucha por su vida

Una bebé de apenas días de vida lucha por su vida en el Hospital Neonatal de Posadas.Un vecino encontró a la pequeña en la avenida Costanera Oeste de la capital misionera y rápidamente la llevó hasta la policía para su atención. Así los uniformados resolvieron el rápido traslado hasta el hospital Pediátrico Fernando Barreyro.Al llegar al hospital de niños se comprobó que tenía signos de apuñalamiento (al menos cinco puntazos) y se la internó en terapia intensiva del Hospital Neonatal.La secuencia empezó cerca de las 17.40 y el vecino que dio aviso a las autoridades fue identificado como Diego P. (31).La pequeña tendría tres días de vida y según se trata de establecer, habría nacido en el mismo nosocomio donde ahora lucha por vivir. Esto está siendo corroborado con los registros médicos de los últimos días y permitiría dar con los padres."Ahora está estable. Salió de cirugía y está intubada, pesa unos 3 kilogramos y tiene unos dos o tres días de vida, no tenemos certeza exacta pero es reciente el nacimiento", contó David Halac, gerente asistencial del centro asistencial.Luego se refirió a cómo ingresó al nosocomio. "Tenía una herida de arma blanca hecha por un cuchillo que había sido clavado debajo de la piel y varios puntazos más hechos con un tramontina oxidado., señaló.Ya en el quirófano. "Ahora. Se le están aplicando antibióticos, oxígeno y antitetánica y todos los cuidados para una criatura que estuvo expuesta a la intemperie", precisó Halac.Aunque no posee certeza de donde nació, estiman que fue en el Hospital Materno "pero no tiene ningún elemento que la identifique. La Policía y los peritos forenses están investigando eso".