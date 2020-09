Día de la Historieta: "Los grandes dibujantes hicieron el mundo más lindo"

El 4 de septiembre es la fecha en la que se celebra en Día Nacional de la Historieta en recuerdo de la primera edición de la revista Hora Cero en 1957. Esta revista era publicada por Editorial Frontera, propiedad de uno de los más destacados guionistas del país: Héctor Germán Oesterheld y en cuyas páginas se serializó El Eternauta, obra de Oesterheld y Francisco Solano López que marcó un hito en la historieta de la Argentina."En Hora Cero había un tratamiento de los personajes que escapaban a la dualidad de buenos y malos, si no que se rescataba el lado humano de ambos bandos. Eran historietas de largo aliento", indicó el dibujante, Maxi Zanguinetti, aSobre las historietas que más le gustan, Zanguinetti, apuntó que "Fontanarrosa fue un dibujante que más apreciaba"En relación al rol de la historieta en este 2020, aseguró que "hoy tiene gran actualidad, pero ahora se ha convertido más en un género de culto, las personas compran libros de historietas no revistas"."En nuestro país no se están emitiendo revistas de historietas, la última fue Fierro y ahora volverá a salir, pero en formato virtual", mencionó.Y continuó: "Es un día que celebro más como lector que como hacedor, homenajeando los grandes dibujantes que me hicieron más lindo el mundo".