Los Charrúas confirmó su primer caso positivo de COVID: Analizan volver a fase 1

El intendente de Los Charrúas, Ariel Panozzo Zenere, debió convocar en carácter de urgente a una reunión de su gabinete durante la tarde de este miércoles. Fue luego de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en esa localidad del departamento Concordia.



En declaraciones radiales, el jefe comunal detalló que "estamos trabajando para llevar soluciones y calma a la sociedad".



Panozzo Zenere puntualizó que "es una persona joven que dio positivo, está bien, en cuarentena y con su familia". Agregando que "tuvieron fiebre pero están en buenas condiciones, no han tenido que internarse y los estamos asistiendo".



Consultado acerca del nexo epidemiológico, el mandatario explicó que "ella, supuestamente, no ha viajado y aún no podemos saber de dónde salió el contagio", por lo que, incluso, "se está buscando en alguna familia relacionada".



Es que "el grupo familiar de ella son cuatro pero en los pueblos chicos salimos a visitar a otros, tomar mate y se está buscando entre los vecinos para ver si estuvieron reunidos".



Por último, Panozzo Zenere reconoció que "se está evaluando qué hacer pero si llega a aparecer otro caso, a lo mejor volvemos a Fase I, es decir a cerrar todo".



"Creo que tenemos que quedarnos todos en casa si queremos que esto no avance", remató. (LT15)