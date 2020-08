Esperan "mejor respuesta" de potenciales donantes de plasma en Entre Ríos

"Hay que considerar que no todas las personas que han tenido Covid desarrollan anticuerpos o son extremadamente bajos", explicó a la jefa del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Echeverry.Para ser donante, en principio, "hay que cumplir los mismos requisitos que para donar sangre y después se hace la toma de muestra para ver si hay anticuerpos", explicó la médica y aclaró: "Hay que considerar que no todas las personas que han tenido el Covid desarrollan anticuerpos, hay un 30% en los que no hay anticuerpos o son extremadamente bajos".De todos modos, la funcionaria opinó que se podría "tener una mejor respuesta en lo que es el acercamiento de la gente". Como se trata de una donación voluntaria "debemos esperar que la gente se comunique, entonces aquel que decide, que quiere interesarse se comunica con nosotros para iniciar el proceso. Dependemos de que aquella persona que se recuperó tenga esta iniciativa de querer ayudar a los que lo están transitando ahora", insistió.Recordó además que se trata de "un tratamiento experimental, que está en evaluación, y si bien hay algunos buenos resultados, no se puede concluir por ahora sobre la efectividad".Echeverry informó que el plasma "ya se está aplicando en todos los hospitales que fueron habilitados por el Ministerio de Salud que tienen unidades de terapia". Y aclaró que "es para pacientes moderados a graves, los pacientes leves que tienen buen curso de la enfermedad en ellos no se justifica".Para manifestar la voluntad de donar, los interesados pueden comunicarse al Programa Provincial de Hemoterapia, teléfono 422-4882. (APF)