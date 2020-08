Media sanción al proyecto de donación de plasma para tratamiento de Covid-19

Durante la Sesión realizada de manera semi presencial se dio media sanción al proyecto de Ley unificado de autoría de los Diputados Jorge Caceres y Angel Giano y de la Diputada Carmen Toller, que promueve la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19. Asimismo, se aprobó la iniciativa por la cual se establece un Protocolo de Pautas Mínimas con relación a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género de autoría de la Diputada Paola Rubattino, como así también la que crea la Campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas cuya autora fue la Diputada Carina Ramos.





Este miércoles se realizó la octava Sesión Ordinaria del 141° Período Legislativo, con la presencia en el Recinto del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, el secretario Carlos Saboldelli, el prosecretario Nicolás Pierini y los representantes de Bloques Juan Navarro (Frente Justicialista CREER Entre Ríos), Eduardo Solari (Unión Cívica Radical), Esteban Vitor (PRO) y Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano). Por su parte, las y los demás legisladores participaron a través de la plataforma virtual al igual que los taquígrafos.







Diputadas y diputados aprobaron por unanimidad el proyecto unificado (uno presentado por los diputados Jorge Cáceres y Angel Giano y otro por la diputada Carmen Toller) que promueve en todo el territorio provincial la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19. El mismo se enmarca en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y en el Plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos, formulado por el Ministerio de Salud de la Nación.





Jorge Cáceres, quien preside la Comisión de Salud, explicó que el plasma es muy utilizado para el tratamiento de distintas enfermedades, y que su obtención y uso "es muy deseado como una solución hasta el día en que tengamos una vacuna para el coronavirus".





Además, expresó que la iniciativa "no sólo es una herramienta de difusión, sino que también crea el Registro Provincial de Convalecientes, y le brindaría un apoyo a quienes trabajan para mejorar la vida de entrerrianos y entrerrianas".







Protocolo de Pautas Mínimas





Por otra parte, se aprobó unánimemente el proyecto de Ley, autoría de la diputada Paola Rubattino, por el cual se establece un Protocolo de Pautas Mínimas, con relación a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género. El mismo atraviesa a los distintos poderes del Estado.





"El Protocolo se orienta bajo la perspectiva de género", afirmó Rubattino, y destacó que "se trata de una guía que sólo cobra sentido si se la trabaja desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera holística e integral".





"Es un proyecto que rompe con las creencias y prejuicios que existen al abordar la desaparición por violencia de género", expresó la diputada Gracia Jaroslavsky.







Equidad de género





Además, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley, con dictamen de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyo objeto es la creación de la Campaña de concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas, para todo el territorio entrerriano.





La diputada Carina Ramos, autora del proyecto, afirmó que "además de integrar el mercado laboral fuera de casa, las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas que los hombres. En la pandemia, estas condiciones se han agravado, y hemos tenido que exponernos a grandes cargas horarias, estrés y agotamiento".





"Se trata de un problema político y público, una realidad sobre la que se debe avanzar para cambiarla", destacó la legisladora.







Residuos Sólidos Urbanos





Además, obtuvo media sanción el proyecto de Ley, presentado por la diputada Ramos, por medio del cual se establecen pautas y normas generales para la clasificación en origen de los Residuos Sólidos Urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la Provincia. De ese modo, se da complementariedad a lo dispuesto por la Ley 10.311 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.





"Resulta prioritario educar y fomentar la cultura de la clasificación de los residuos sólidos urbanos, con el fin de mejorar y preservar el ambiente como patrimonio común", afirmó Carina Ramos.





La diputada Mariana Farfán, coautora del proyecto, señaló el rol central del Estado y que la iniciativa "se vincula con la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores del reciclaje".







Otros proyectos de Ley aprobados





Durante la sesión, también se le dio sanción definitiva a los siguientes proyectos:





-Proyecto de Ley por el cual se amplía el ejido Municipal de la localidad de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, en cumplimiento del Artículo 4° de la Ley 10.027.





-Proyecto de Ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Villaguay, departamento Villaguay, formulada por el Municipio, con destino a la construcción de la sede del Juzgado de Paz.





-Proyecto de Ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Ubajay, departamento Colón, formulada por el Municipio, con destino a la construcción de la sede del Juzgado de Paz y/o cualquier otra dependencia del Poder Judicial.





-Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Estancia Grande, de un inmueble ubicado en Departamento Concordia, con destino a la construcción de la sede del Juzgado de paz de la Ciudad de Estancia Grande y/o cualquier otra dependencia del Poder Judicial.





Proyectos de Declaración







Durante la Sesión se le dio sanción definitiva a 15 proyectos de Declaración. Entre ellos, el que repudia la violencia de género simbólica cometida por el Fiscal de Cutral-Có, Santiago Terán, contra la periodista Lucila Trujillo, efectuadas el 6 de agosto de 2020 en el programa televisivo La Tarde X C5N.







Patronato de Liberados





Sobre el cierre de la Sesión, los diputados Juan Navarro y Esteban Vitor informaron que las diputadas Paola Rubattino y Ayelen Acosta serán las representantes de cada Bloque en el organismo. Homenajes En el turno de los reconocimientos, el diputado Juan Domingo Zacarías distinguió la vida y obra de San Cayetano, mientras que la diputada Ayelén Acosta recordó al piloto paranaense Gonzalo Britos Venturini, quien falleció como consecuencia de un accidente aéreo.





La diputada Cora adhirió al homenaje de Acosta y reconoció a las y los jóvenes de la provincia en el Día Internacional de la Juventud. Por su parte, la diputada Lucía Varisco destacó a Xiomara Silveyra D'Avila, ex concejala radical que falleció recientemente.





A pocos días de su muerte, la lucha de la Madre de Plaza de Mayo Celina Zeigner fue reconocida por el diputado Néstor Loggio. Por su parte, el diputado Juan Manuel Huss tomó la palabra para homenajear la figura del General San Martín.





Por último, la diputada Silvia Moreno brindó un reconocimiento a María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el pasado 26 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento