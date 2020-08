Volvieron las clases a las escuelas de zonas rurales de Formosa

REGRESO A LAS AULAS



Con el orgullo de inaugurar la obra educativa N°1378, se retoma el camino de la educación presencial en zonas rurales. A medida que las condiciones sanitarias lo permitan, se habilitará en otros establecimientos del sistema educativo provincial.#TodosUnidos pic.twitter.com/Pm3JfB2Gfm — Gobierno de Formosa (@GobiernoFormosa) August 12, 2020

La ruralidad comprende 10 de las 19 delegaciones del territorio formoseño y abarca la reapertura de 408 instituciones educativas que albergan a 9.783 estudiantes de todos los niveles.Los estudiantes de los niveles inicial, primario y de los ciclos básicos de ruralidad, asistirán de ahora en más de manera semi presencial, intercalando dos días cada grupo de estudiantes y dejarán un quinto día hábil para las tareas integradoras de los docentes.En todos los casos se respetarán los protocolos consensuados con Nación en el marco del Consejo Federal de Educación, adecuados a la realidad edilicia de cada establecimiento.El regreso a las aulas que se inició el lunes último en San Juan está programado para aquellas zonas en que las condiciones epidemiológicas garanticen la protección de la salud de estudiantes, familias, docentes y personal no docente.La intención oficial es ir sumando escalonada y progresivamente otras regiones cuando la situación sanitaria de cada lugar lo permita.El acto tuvo lugar en la Escuela provincial de Educación Primaria Nº127 "Capitán Facundo Solari" de la localidad La Picadita."Hoy Formosa da un paso muy importante. Que en una gran parte de los distritos se pueda regresar a las aulas, es una síntesis del esfuerzo que han hecho todas las formoseñas y formoseños, y la comunidad educativa. Quiero saludar especialmente a las maestras, maestros y profesores que a lo largo de estos difíciles meses asumieron el desafío de seguir educando a la distancia", dijo Trotta.Y agregó: "Nos genera alegría poder ver nuevamente a nuestros estudiantes en las escuelas argentinas. Asumimos el compromiso del monitoreo constante en un trabajo articulado porque no dudaremos en volver al esquema de clases no presenciales si la situación epidemiológica lo impone".Por su parte, el gobernador Insfrán anticipó que "a medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo, iremos habilitando otros establecimientos"."Desde Formosa seguiremos trabajando con mucha responsabilidad, no solo las autoridades, todo el pueblo, para que esta pandemia no cause el efecto tan terrible que está haciendo en otras partes del mundo", enfatizó.