Crecen los casos de coronavirus en Victoria: Confirmaron otros cuatro

El hospital Fermín Salaberry confirmó el martes por la noche otros cuatro casos de coronavirus en la ciudad de Victoria.



Los tres primeros corresponden a contactos estrechos del caso confirmado el día sábado. Con respecto al cuarto, se trata de un adulto mayor que no presenta relación con los anteriores y su nexo epidemiológico se encuentra en estudio.



Según el parte, de esta manera en total se contabilizan cinco casos activos y, por el momento, no registran casos en estudio.



A su vez, hay 12 personas en aislamiento en un complejo hotelero. Además de los cuatro casos activos, permanecen en el hotel ocho personas más que, de acuerdo a la investigación epidemiológica, han mantenido contacto directo o indirecto con casos confirmados.



Otras 15 personas están en aislamiento domiciliario. De acuerdo a la investigación epidemiológica, todos ellos han mantenido contacto indirecto con uno de los pacientes aislados en el hotel y no presentan síntomas.