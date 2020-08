Se confirmó un caso de coronavirus en Victoria: Aislaron a 15 personas

Se confirmó un caso de coronavirus en Victoria; el paciente se encuentra estable, con síntomas leves y se mantiene aislado en un complejo hotelero bajo estricto seguimiento sanitario. Fueron aisladas cinco personas de su grupo familiar, además de otras 11 que mantuvieron contacto.



Desde el hospital Fermín Salaberry de la ciudad de las siete colinas se confirmó este sábado, a las 21.35hs, un caso positivo de coronavirus.



"Se hace saber que el paciente se encuentra estable, presentando síntomas leves y se mantiene aislado en un complejo hotelero bajo estricto seguimiento sanitario", comunicaron desde el nosocomio.



Aislamiento



"Además del caso activo, permanecen en el hotel cinco personas -del mismo grupo familiar- que no registran síntomas ni reúnen -por el momento- todos los criterios necesarios para la realización del hisopado", aclararon desde el Salaberry.



Y se agregó que otras 11 personas permanecen en aislamiento domiciliario. "Dos de ellos pertenecen al mismo grupo familiar de los pacientes aislados en el hotel y no presentan ningún tipo de síntoma. Y otras ocho personas que mantuvieron contacto directo con uno de los pacientes aislados en el hotel; no presentan ningún tipo de síntoma".



"Un hombre mayor continúa aislado -de manera preventiva- hasta el 10 de agosto. No mantiene ningún tipo de relación con los casos anteriores", se aclaró.



La localidad no registraba casos positivos desde el 22 de julio.