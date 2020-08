Vuelven las clases en 14 departamentos de San Juan: cómo será el protocolo

Un aula volverá a abrirse en la Argentina después de 147 días en casi cinco meses de aislamiento por coronavirus. Y se hará en las tierras donde nació y gobernó Domingo Faustino Sarmiento, San Juan, después de que el gobierno de Alberto Fernández autorizara el primer protocolo "bimodal" presentado por la administración de Sergio Uñac. "Es un lindo homenaje que le podemos rendir al prócer, volviendo a clases", dijo el mandatario provincial al momento de anunciarlo.



A partir del próximo lunes, alumnos de 14 departamentos de San Juan serán los primeros de la Argentina en retomar las clases presenciales. Para la reapertura de las aulas, estudiantes y docentes recibirán un kit de higiene y seguridad. Además, implementarán un sistema bimodal para respetar la decisión de quienes no quieran regresar aún.



El ministro de Educación de San Juan Felipe De Los Ríos indicó que los alumnos que volverán a clases serán los de los últimos años de las escuelas primarias, secundarias, técnicas, agrotécnicas y de adultos y los que deben completar el curso para pasar a otro nivel de formación, en 14 de los 19 departamentos de la provincia.



Para eso, "en los cursos del interior provincial que tengan pocos alumnos, irán todos los días y en los que sean más numerosos, irá un grupo una semana a clases y otro lo hará con guías en su casa y a la semana siguiente se invertirá la asignación de turnos".



En cuanto a los contenidos, De Los Ríos dijo que las clases terminarán el 18 de diciembre y que, entre el 2 y el 21, entregarán "un informe pedagógico pormenorizado que exprese cuánto debíamos desarrollar el 2020 y cuánto pudimos desarrollar en realidad".



Agregó que apuntan a que en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021, aquellos alumnos que sean ingresantes "puedan completar los requerimientos de capacidades, habilidades y competencias que quedaron pendientes este año en el sistema formativo medio".





También anunció que, para el reinicio de las clases, el lunes habrá una videoconferencia con el ministro de Educación Nicolás Trotta. Será desde la Escuela Regimiento de Patricios del departamento norteño de Albardón.



"Con el gobernador Sergio Uñac recorreremos las aulas, verificaremos la entrega de kits de higiene a los alumnos, las máscaras de acetato a los docentes y el cumplimiento de los protocolos establecidos", agregó. Punto por punto, el protocolo

En un comunicado, el Ministerio provincial informó que ,"para garantizar que todos tengan las mismas condiciones para cumplir con las normas de higiene y seguridad, se entregarán kits de higiene a alumnos y educadores".



El primer día de clases, los alumnos recibirán al ingreso a la escuela una bolsa de tela vegetal que contiene alcohol en gel, tapabocas (doble tela), jabón líquido y toalla personal.



Al ingresar al establecimiento educativo, a los docentes les darán una máscara de acetato que puede reintegrar al finalizar la jornada escolar y que será desinfectada para el día siguiente o llevarla desinfectada. Además, les garantizarán los elementos de higiene necesarios pactados en el Plan Jurisdiccional.



Se decidió que, "en el ingreso al edificio escolar, se dispondrá de un espacio para la toma de la temperatura y se proveerá de un termómetro por edificio", y que será "obligatorio para directivos, docentes, no docentes y estudiantes ingresar con tapabocas".



A cada escuela le entregarán un kit de señalética que contiene láminas adhesivas y cartelería con recomendaciones necesarias para la circulación interna y el cuidado de la higiene y seguridad de la comunidad educativa, de acuerdo con los espacios escolares y la cantidad de estudiantes.



Aclararon que, en las aulas, las puertas deben permanecer abiertas por protocolo nacional y provincial y se estableció que "cada 80 minutos, el personal de servicios generales, bajo protocolo, debe limpiar y ventilar los espacios".



El ministro De Los Ríos aseguró que se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se implementará un sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.



"Trabajamos para tener una vuelta a clases ordenada, que nos garantice esta presencialidad ajustada a los requerimientos del protocolo", afirmó el jefe de la cartera educativa sanjuanina en una conferencia de prensa virtual.



Sin embargo, aclaró: "Vamos a ser respetuosos de la decisión voluntaria de los papás que consideran que aún no es oportuno enviar a sus hijos a la escuela".



"Para ellos, vamos a garantizar con políticas activas el andamiaje en cuanto a la organización pedagógica necesario", aseguró al referirse a las herramientas necesarias "para que los chicos que menos oportunidades han tenido se pueda concretar".



El ministro dijo que "exigir una condición de asistencia en una situación atípica como esta, donde ya todos los alumnos perdieron la regularidad de acuerdo a la reglamentación de asistencia, ya no tendría sentido".



Indicó que "los responsables son los papás de que los chicos vayan o no a la escuela" y que "ante esta circunstancia habilitaremos un sistema bimodal de aprender en casa y en la escuela, a través de una plataforma electrónica y la provisión de guías de estudio".



"Donde no haya conectividad, les llevaremos las guías. Ya está previsto llegar hasta a lomo de mula en los lugares más inhóspitos, con tal de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades", insistió.



