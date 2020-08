Alertan por nuevas estafas con juegos virtuales y desde las redes sociales

Muros truchos

Las estafas virtuales no son algo nuevo. En cuanto al juego "on line", es el rubro que más ha sufrido un abrupto aumento en la cantidad de ataques cibernéticos, obviamente con un único fin:. El juego online tiene muchas más ventajas sobre su alternativa física (más aún con las restricciones vigentes por la pandemia), pero tambiénDado el acelerado crecimiento y la rápida evolución de la escena de los casinos online, regularlo todo no fue una tarea fácil. Afortunadamente, ahora es diferente. Los sitios de casino fraudulentos son cada vez más fáciles de detectar.. En los últimos años la cantidad de grupos en la red social que se dedican a promocionar sorteos que resultan ser fraudulentos creció enormemente con la directa consecuencia de un aumento de personas afectadas por estas estafas.Los propietarios de la página eligen un premio y después venden los tickets a través de PayPal (plataforma de pago electrónico) o de transferencia bancaria. A partir de entonces, todo funciona como una rifa normal. El número se escoge al azar y el ganador se lleva el premio., como se dice cotidianamente.En América latina, la venta de lotería falsa es especialmente popular. Facebook tiene una página en la que explica cómo reconocer las estafas, entre ellas las de loterías, que lideran el procedimiento, indica"Se suelen realizar a través de cuentas o páginas que se hacen pasar por alguien a quien conoces o una organización. Los mensajes aseguran que estás entre los ganadores y que recibirás el dinero o un pequeño adelanto.", indica el sitio de ayuda de Facebook sobre el peligro que se corre.Pero existen otras formas de estafas, más sencillas si se quiere. Por caso, la Lotería de Córdoba advirtió sobre la existencia de fraude a raíz de denuncias por mensajes de texto que invocan el nombre del Telebingo Cordobés y anuncian supuestos premios a cambio de la devolución de la llamada.Según informa la Lotería en su sitio web, es la única entidad que entrega los premios del Telebingo Cordobés, los cuales se encuentran en el extracto oficial del juego, y que no ha autorizado a persona o empresa alguna a realizar dichas gestiones".Asimismo, desde Lotería Chaqueña se alerta sobre una nueva modalidad de estafa vía telefónica que se registró durante las últimas semanas en la provincia. Consiste en que, a través de mensajes de texto, se promete la entrega de diversos premios a cambio de una suma de dinero.De acuerdo a lo precisado desde la Dirección de Juegos Especiales de Lotería Chaqueña, las denuncias por este tipo de estafas comenzaron a registrarse desde diferentes puntos de la provincia, tales como Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Corzuela y Villa Berthet.En los mensajes de texto, esta persona alegaba "pertenecer a una empresa que no pudo ser reconocida", al tiempo que ofrecía mayores datos sobre su oferta a través del sitio bingolotoexpress.blogspot.com, cuya "seriedad y legalidad no puede ser certificada", dijo el titular de la Dirección de Juegos Especiales, Rubén Escobar. ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) afirma que estas notificaciones son falsas y constituyen un verdadero fraude. Las loterías mencionadas son legalmente reconocidas en sus países pero no tienen jurisdicción ni autorización alguna para llevar adelante acciones comerciales en la Argentina.Esta operatoria fue desmentida por las propias loterías en cuestión, denunciando la existencia de fraudes por el uso indebido de sus nombres.Ante estas situaciones de presuntas estafas se recomienda recurrir a los organismos oficiales de la jurisdicción que corresponda y efectuar las consultas necesarias, a fin de evitar ser víctima de esta operatoria.Adicionalmente, ALEA ha publicado en su sitio oficial la totalidad de los juegos autorizados dentro de cada jurisdicción, cada una de las cuales cuenta con una autoridad de aplicación que garantiza a la sociedad la legalidad de los actos en materia de juegos de azar.