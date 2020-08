Fiscalizan cumplimiento de disposición judicial en torno a cupos de pesca

Las direcciones de Recursos Naturales y la de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, están desarrollando tareas de control para el cumplimiento de la reducción en un 50 por ciento el cupo de extracción total de pescado sobre el río Paraná con jurisdicción provincial, entre los meses de julio y diciembre.



Las reparticiones, dependientes del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, cumplimentan la resolución 804, que responde en principio, a la disposición judicial por lo cual se exigió al gobierno provincial a tomar medidas de protección efectivas que garanticen la recuperación y uso sustentable del recurso ictícola.



Las tareas se suman al trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Producción, teniendo en cuenta que los problemas que acontecieron a partir de la bajante extraordinaria no sólo afectaron la actividad productiva -específicamente la pesca-, también cuestiones de preservación del ambiente tales como el recurso agua y la fauna ictícola que la habita.



Como autoridad local de aplicación de la ley provincial de pesca, la Dirección de Recursos Naturales, continúa tomando las medidas para enfrentar esta bajante histórica de los niveles del río Paraná.



La resolución estableció un cupo de extracción y acopio total de pescado de río de jurisdicción provincial para los meses de julio a diciembre, de 3.273,26 toneladas, "para la especie sábalo y el denominado pescado de línea -especies comerciales acompañantes, según terminología Ebipes (Evaluación Biológica y Pesquera de Especies del Río Paraná)".



El director de Recursos Naturales, Mariano Farall, comentó que la resolución se ajusta a "los lineamientos fijados por las autoridades interjurisdiccionales obtenidos de la Comisión de Pesca Continental para la reducción del cupo de exportación", según señala uno de sus considerandos.



La repartición provincial recuerda que la asignación de este cupo en particular se realiza de conformidad al volumen de extracción registrado durante el ejercicio 2019 y con idéntica reducción a la ordenada judicialmente, y teniendo en cuenta las particularidades propias de cada actor de la cadena pesquera.



"Se fija un plazo hasta el 15 de agosto de 2020 para que las pesquerías realicen la presentación de una solicitud, indicando el volumen a extraer durante el período julio a diciembre de 2020, en función a un fraccionamiento mensual razonable. En caso de no presentarse a término, la asignación de los cupos será realizada de oficio por la Dirección de Recursos Naturales de la provincia", explicó el titular de la repartición estatal.



"Además, la presente resolución dispone la no emisión de guías de transporte de productos de la pesca una vez alcanzados lo volúmenes autorizados".



Por otro lado, ratifica la prohibición de la pesca comercial y deportiva en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial y de acopio de productos de pesca los días martes (de 00 a 24 horas), viernes desde las 00 hasta el domingo a las 24; feriados nacionales y provinciales por el término de ciento veinte días corridos, por lo que en virtud del principio de economía procesal corresponde condensar los mandatos dictados por el órgano jurisdiccional interviniente en único acto administrativo".