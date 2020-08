Prohibición total de reuniones en domicilios: Argumentos y detalles del decreto

La prohibición para las reuniones sociales en todo el país a partir de este lunesSegún los detalles del decreto de necesidad y urgencia (DNU), quedan prohibidos en todo el territorio nacional los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas".Asimismo, no están permitidos los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal".En el decreto se advierte que, principalmente en lugares cerrados".

"Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las cuales no se respeta el distanciamiento social, y que es mayor el riesgo en las aglomeraciones de personas, principalmente en lugares cerrados".En un tramo del decreto, también se expresa: "Resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20,respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "DISPO" y otras para el "ASPO", y sumar a dichas prohibiciones la realización de eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en todos los casos, aún con concurrencia menor a DIEZ (10) PERSONAS, conforme se indica en los artículos 9° y 18 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados".En tal sentido, subraya: "En ningún caso se podrán otorgar excepciones a dicha prohibición".Y aclara que "se dejan sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en infracción a lo establecido en el inciso 2 del presente artículo".La decisión había sido adelantada el domingo por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien fundamentó la decisión en el foco de contagios que se notó en ese tipo de situaciones."El riesgo aumenta en las reuniones sociales tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas como donde no está autorizado y se realizan igual", expresó Vizzotti al respecto.El objetivo de la prohibición de las reuniones, explicó la secretaria, "es para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay podamos minimizar la posibilidad de tenerlo".