"La salud del humedal es la nuestra": Protestan por las quemas en el Delta

Con barbijos puestos y carteles, gran cantidad de ambientalistas cortaron este sábado el puente Victoria- Rosario, para manifestarse contra las quemas de pastizales en las islas entrerrianas.



Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial por Humedales , en diálogo con Elonce TV, afirmó: "Estamos manifestándonos por la gran cantidad de quemas indiscriminadas e intencionales que se producen desde hace seis meses".



"Pedimos el cese inmediato de las quemas, pedimos el castigo efectivo a los responsables, que la justicia federal investigue quiénes son. Estamos pidiendo como una solución permanente, la inmediata sanción e implementación de una ley de humedales, que no solo va a proteger nuestro Delta del Paraná, sino que va a proteger todos los humedades del territorio argentino. Es una ley que la Argentina se debe hace mucho tiempo".



En el lugar de la protesta "hay un sector de sanitización, pasamos por ahí todos los manifestantes. Hay alcohol y demás elementos. Además se está controlando el uso del barbijo, el distanciamiento social". En este sentido, contó que "hay círculos marcados y piden que no haya más de cuatro personas por círculo, para mantener el distanciamiento".



"Estamos luchando por la salud de todos, la salud del humedal es la nuestra. El humedal tiene múltiples funciones para el buen desarrollo de la vida. Hemos realizado múltiples actividades antes de llegar a esto, pero lamentablemente no fueron escuchadas", puso relevancia Peruggino.



También apuntó que prevén que "no haya gente varada. Informamos con antelación en medios y redes sociales, del corte. Avisamos a la secretaria de Tránsito, Gendarmería Nacional. Cierran el peaje antes de llegar al puente". Elonce.com.