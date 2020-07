En Rosario, los salones de fiestas podrán abrir como bares o restaurantes

En busca de paliar la crisis que, producto de la pandemia, atraviesan los salones de fiestas en la ciudad, la Municipalidad autorizó su funcionamiento como bares o restaurantes.



El decreto correspondiente (Nº 983) fue publicado en las últimas horas con la firma del intendente Pablo Javkin y el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y causó satisfacción en el sector.



La norma establece que la actividad será idéntica "en términos, condiciones y protocolos" a la de los comercios "habilitados durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio bajo ese rubro".



La industria de los salones de eventos y la organización de celebraciones y fiestas en la ciudad venía atravesando un momento complejo desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena por el Covid-19 en todo el país.



"La actividad ya estaba en crisis, los eventos incluso ya habían disminuido la cantidad de invitados", dijo en su momento el presidente de la Cámara de Eventos y Afines (CEA), Iván Hawryluk, antes de lamentar que "en esta época del año comienzan las ventas de eventos sociales y graduaciones para 2021".



Además enumeró en varias oportunidades que debían seguir pagando alquileres "de no menos de 35 mil pesos, además de sueldos, impuestos y servicios", por lo que no había una luz de esperanza.



Ahora, no obstante, la situación generó optimismo, aunque deberán resolver de qué modo se adaptarán.



Entre los argumentos para posibilitar el funcionamiento como bares y restaurantes, el municipio esgrimió que sus "actividades han sufrido daños económicos producto de la pandemia y es compromiso de este gobierno buscar medidas que morigeren los efectos negativos, dentro de sus posibilidades y competencias".



De todos modos, la Intendencia indicó que la autorización es de carácter de "excepcional, transitoria, esencialmente revocable y se mantendrá vigente hasta tanto subsista la prohibición para funcionar que abarca a los rubros salones de fiestas infantiles y/o salones de fiestas, caducando a partir de dicha fecha de forma automática".



Además, la Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios de la Municipalidad tendrá la facultad para otorgar las autorizaciones y el dictado de las normas reglamentarias y complementarias pertinentes.



Finalmente, el mismo decreto otorgó una prórroga por 365 para todas las habilitaciones vencidas o a vencer durante el 2020 en este rubro, además de jardines de infantes y maternales y canchas de fútbol. (La Capital)