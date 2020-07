Publicaron sus datos en sitios pornográficos: "Me robaron las fotos de facebook"

Policiales Entrerrianas denunciaron que sus fotos fueron publicadas en sitios pornográficos

Verónica Tejeda, es oriunda de Concepción del Uruguay y denunció que el 8 de mayo le hachearon su cuenta de Facebook, y un tiempo después comenzó a recibir mensajes sobre ofertas sexuales. Según relató la víctima, en tres sitios pornográficos estaban sus fotos, datos personales, y número de teléfono."El día 8 de mayo me hackearon mi Facebook y me robaron imágenes personales y después vi que en tres sitios pornográficos ofrecían servicios sexuales con mis fotos y mi número de celular", relató a"En un momento", manifestó.Y continuó: "al principio lo tomé una broma y después me empecé".En relación a las medidas que llevó adelante Verónica, indicó que "entré al sitio buscando mi perfil y me encontré con la foto de la hija de una amiga mía que tenía nueve años"."Hicimos juntas la denuncia y después de reiterados correos electrónicos y logramos que cierren los tres sitios donde estaban las fotos", informó.Verónica realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Concepción del Uruguay y luego fue derivada a "delitos cibernéticos en la División de Investigaciones"La victima de robo de la identidad, contó que la investigación sigue su curso, pero todavía "no podemos descubrir quien llevó a cabo estos hechos", remarcó."Al dialogar con un perito informático de Concepción del Uruguay me informó que por la pandemia muchas personas realizan acciones", señalóAl finalizar Verónica dijo que "me recomendaron en las redes sociales no poner datos personales, cambiar las claves continuamente, ampliar los controles de seguridad".