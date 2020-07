Aseguran que "es baja la tasa de letalidad por coronavirus en la provincia"

En el reporte sobre la situación provincial de coronavirus estuvieron presentes la Ministra de Salud, Sonia Velázquez y el Secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini.y en Argentina es de 70 decesos cada millón de personas"."En nuestra provincia estamos en un lugar bastante manejable hasta el momento", mencionó el funcionario en relación a la proporción que se había hecho al comienzo de la pandemia sobre la cantidad de casos que iban a requerir terapia intensiva. "Se había calculado que el nivel iba a rondar en un cinco por ciento, y aun no llegamos a esa cifra"."El Gran Paraná y Gualeguaychú siguen con transmisión por conglomerado y en transición a transmisión comunitaria", remacó.En el reporte el secretario de Políticas de Salud y Bienestar también mencionó que "para tener aún más controlados los servicios críticos"."En este momento pasamos por un segundo ciclo, y seguimos esforzándonos para continuar con esta normalidad", enfatizó.En relación a las nuevas actividades habilitadas, dijo que "no se aconseja la apertura de algunos espacios, que implican una mayor de transmisión local, pero hay autonomía con respecto a los municipios con las medidas que toman o no el gobierno provincial".