Activista envió mensaje al intendente de Victoria y fue denunciado por amenazas

Sebastián Rieffolo es kayakista. Hace unos 25 años que rema en el río Paraná y lo conoce al dedillo. Como muchos otros rosarinos, no es ajeno a los incendios en las islas entrerrianas. Y como amante del río está especialmente preocupado por el daño en los humedales. Con esa preocupación en mente, decidió escribirle un mensaje al celular personal del intendente de Victoria, Domingo Maiocco. Poco después, el jefe municipal lo denunció por amenazas., le escribió Rieffolo a Maiocco, según informó Radio 2. El texto cerraba como emoticones de fuego.El propio Rieffolo explicó la intención de su mensaje que no pretendía ser ninguna amenaza, sino un reclamo más para encontrar una solución a las quemas."Estábamos reunidos en el Concejo y frente al Monumento se veía el fuego en el mismo momento en el que tratábamos de hacer algo", se quejó."Quince minutos después", contó Rieffolo, llegó la denuncia por amenazas. Es la primera causa judicial que enfrenta en su vida y está preocupado. Pero también comprometido con la protección de los humedales."Un intendente muy activo para algunas cosas", ironizó ante la aparente inacción de Maiocco frente a los sucesivos incendios. "Queríamos hacerlo público (al mensaje y la denuncia del intendente) para mostrar a qué se le da importancia y a qué no", señaló. (Rosario 3)