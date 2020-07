Manga de langostas: "El tamaño aproximado es 40 millones de insectos cada 1 km²"

COLONIA LA ARGENTINA video de este martes de mi primo Facundo Muchiutti... Publicado por Ariel Mazetto en Martes, 21 de julio de 2020

La manga de langostas, este lunes se asentó al atardecer a unos tres kilómetros al este de San José Feliciano y hoy martes, ya fue avistada al este del Departamento Federal. Desde la década del 40 que no ingresaba una manga de langosta a la provincia de Entre Ríos.Héctor Emilio Molina, ingeniero agrónomo de Senasa."En la provincia de Corrientes estuvo un mes justo, y el viernes, luego de hacer un tratamiento terrestre, presentimos que podían ingresar a la provincia de Entre Ríos. La última noticia que tenemos, es que está muy cerca de la ruta nacional 14, cerca de Federación", explicó.. Pero le comunico a la población que se suele asustar, que son insectos herbívoros y solo se alimentan de material vegetal", indicó el ingeniero.Al respecto, dijo que "a nivel mundial hay dos tipos de plagas, uno son las langostas y el otro el resto.".Sobre los daños que puede provocar la manga de langosta, dijo que "por suerte no han provocado perjuicios muy grandes, pero el riesgo existe y esa es la preocupación que tenemos en este momento a nivel nacional y regional, puntualmente en la provincia de Entre Ríos".Y agregó que "También, hay una tercera manga que se está acercando".En ese sentido, dijo que "es un trabajo dificultoso que se va resolviendo día a día y el objetivo principal es controlar la población. El año pasado tuvimos el ingreso de ocho mangas de langostas"."Esto sucede en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Lo que requiere es una coordinación y una comunicación constante que es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo a nivel regional con Bolivia y Paraguay, y a su vez muy alineados con las provincias y municipios; pero también los productores que son los principales aliados que tenemos nosotros para poder contener la situación", remarcó.Al ser consultado sobre el motivo del desplazamiento de los insectos, contó que "el movimiento actual que tenemos de langosta, está dada por el viento y las altas temperaturas.Ahora el país vecino de Uruguay entró en estado de alerta".Molina comentó que "", y aclaró que "eso todavía no va a suceder, hay que esperar que se termine el invierno y comience la primavera".Al finalizar, remarcó que "uno de los objetivos claros para el control es, evitar que siga moviendo, ver los daños que pueda provocar pero también bajar el nivel poblacional, porque la langosta tiene un alto nivel de reproducción".