El clima favoreció el desplazamiento de las langostas: están al este de Federal

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el clima favoreció el desplazamiento de la manga de langostas que ingresó el domingo a la provincia de Entre Ríos.Ayer a las 14:30 horas fue avistada en Los Conquistadores y Atencio con rumbo sur hacia la intersección de las Ruta 28 y 127.Los monitoreadores de SENASA ubicaron anoche la manga de langosta asentada en un establecimiento agropecuario, situado a aproximadamente 36 kilómetros en línea recta de la ciudad de Federal y esta mañana fue avistada hacia el este de la misma.Se solicitó a los productores estar atentos y avisar cualquier novedad inmediatamente al Senasa o al INTA.En la víspera, Adriana Saluso del INTA Paraná, dijo aque el desplazamiento en Entre Ríos "no ha generado perjuicios en los cultivos. Puede pasar, pero hasta ahora no ha sucedido. Es una tranquilidad que debemos llevar, sobre todo a los productores agropecuarios y ganaderos del norte de la provincia. Y todavía no hubo una afectación en términos económicos".Y agregó que "la manga puede ser controlada cuando está sentada, y muchas veces se asientan en zonas donde es difícil su acceso. O puede suceder que se asiente en un lugar con población y las medidas tendrían que ser otras porque no se podrían aplicar el mismo producto".Al finalizar, dijo que "desde la década del 40 que no ingresaba una manga de langosta a la provincia de Entre Ríos, es un acontecimiento histórico. Esta manga proviene de Paraguay, por eso el seguimiento es más eficiente cuando se hace en el lugar del cría de la langosta".